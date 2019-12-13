Futbol: UEFA Avrupa Ligi - Son Dakika
Son Dakika Spor Futbol: UEFA Avrupa Ligi - Son Dakika Spor

Futbol: UEFA Avrupa Ligi

47 dakika önce

Stat: MolineuxHakemler: Andris Treimanis, Haralds Gudermanis, Aleksejs Spasjonnikovs (Letonya)Wolverhampton: Rudy, Bennett, Coady, Kilman, Buur, Dendoncker (Dk. 73 Otasowie), Neves (Dk. 56 Jota), Moutinho (Dk. 70 Perry), Vinagre, Cutrone, NetoBeşiktaş: Utku Yuvakuran, Kerem Kalafat (Dk.

Futbol: UEFA Avrupa Ligi, System.String[]

Stat: Molineux

Hakemler: Andris Treimanis, Haralds Gudermanis, Aleksejs Spasjonnikovs (Letonya)

Wolverhampton: Rudy, Bennett, Coady, Kilman, Buur, Dendoncker (Dk. 73 Otasowie), Neves (Dk. 56 Jota), Moutinho (Dk. 70 Perry), Vinagre, Cutrone, Neto

Beşiktaş: Utku Yuvakuran, Kerem Kalafat (Dk. 76 Roco), Necip Uysal, Erdoğan Kaya, Rebocho, Erdem Seçgin, Oğuzhan Özyakup, Lens (Dk. 81 Diaby), Güven Yalçın (Dk. 64 Elneny), Boyd, Umut Nayir

Goller: Dk. 58, 63 ve 69 Jota, Dk. 67 Dendoncker (Wolverhampton)

Sarı kartlar: Dk. 40 Kilman, Dk. 90+2 Cutrone (Wolverhampton), Dk. 56 Necip Uysal, Dk. 90+2 Roco (Beşiktaş)

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu son hafta maçında İngiltere temsilcisi Wolverhampton'a 4-0 mağlup oldu.

58. dakikada Neto'nun sağdan ortasında arka direkte topla buluşan Jota, meşin yuvarlağı kafayla fileleri gönderdi: 1-0.

62. dakikada soldan kullanılan korner atışında altıpasta topla buluşan Kilman'ın ayak koyduğu top yan direkten döndü.

63. dakikada Kilman'ın uzak mesafeden şutunda, kaleci Utku Yuvakuran'ın müdahalesi sonrası top üst direkten oyun alanına döndü. Ceza alanı içinde Jota, önünde bulduğu meşin yuvarlağı filelere göndererek farkı 2'ye çıkardı: 2-0

67. dakikada Moutinho'nun sağdan kullandığı korner atışında ceza alanı içinde topla buluşan Dendoncker, meşin yuvarlağı kafayla filelerle buluşturdu: 3-0

68. dakikada Buur'un geliştirdiği atakta arka direkte topla buluşan Jota, meşin yuvarlağı bir kez daha filelere gönderdi ve takımını 4-0 öne geçirdi.

76. dakikada sol çaprazdan yapılan ortada ceza alanı içinde topla buluşan Otasowie'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üst direğe çarpıp auta gitti.

Siyah-beyazlı ekip, sahadan 4-0 mağlubiyetle ayrıldı.

utku yuvakuran, Letonya, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 01:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Beşiktaş, Avrupa Ligi'ne Wolverhampton yenilgisiyle veda etti
Medipol Başakşehir'den Avrupa'da büyük başarı! İrfan Can golünü attı, asker selamı verdi Beşiktaş'ın genç yıldız adayı Kerem Kalafat ışıl ışıl parlıyor!

Son Dakika Haberleri
01:47 Borussia Mönchengladbach-Medipol Başakşehir maçının ardından - Nihat Özdemir, Şenol Güneş ve Göksel... - Son Dakika Spor
01:46 Medipol Başakşehir Almanya'dan zaferle çıktı - Son Dakika Spor
01:23 UEFA Avrupa Ligi'nde gruplardan çıkan takımlar belli oldu - Son Dakika Spor
01:15 Trabzonspor maçının ardından - Marcel Koller - Son Dakika Spor
01:12 Futbol: UEFA Avrupa Ligi - Son Dakika Spor
01:10 Medipol Başakşehir'den Avrupa'da büyük başarı! - Son Dakika Spor
00:59 Beşiktaş, Avrupa Ligi'ne Wolverhampton yenilgisiyle veda etti - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2019 01:51:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Futbol: UEFA Avrupa Ligi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]