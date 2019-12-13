Futbol: UEFA Avrupa Ligi

Stat: Molineux

Hakemler: Andris Treimanis, Haralds Gudermanis, Aleksejs Spasjonnikovs (Letonya)

Wolverhampton: Rudy, Bennett, Coady, Kilman, Buur, Dendoncker (Dk. 73 Otasowie), Neves (Dk. 56 Jota), Moutinho (Dk. 70 Perry), Vinagre, Cutrone, Neto

Beşiktaş: Utku Yuvakuran, Kerem Kalafat (Dk. 76 Roco), Necip Uysal, Erdoğan Kaya, Rebocho, Erdem Seçgin, Oğuzhan Özyakup, Lens (Dk. 81 Diaby), Güven Yalçın (Dk. 64 Elneny), Boyd, Umut Nayir

Goller: Dk. 58, 63 ve 69 Jota, Dk. 67 Dendoncker (Wolverhampton)

Sarı kartlar: Dk. 40 Kilman, Dk. 90+2 Cutrone (Wolverhampton), Dk. 56 Necip Uysal, Dk. 90+2 Roco (Beşiktaş)

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu son hafta maçında İngiltere temsilcisi Wolverhampton'a 4-0 mağlup oldu.

58. dakikada Neto'nun sağdan ortasında arka direkte topla buluşan Jota, meşin yuvarlağı kafayla fileleri gönderdi: 1-0.

62. dakikada soldan kullanılan korner atışında altıpasta topla buluşan Kilman'ın ayak koyduğu top yan direkten döndü.

63. dakikada Kilman'ın uzak mesafeden şutunda, kaleci Utku Yuvakuran'ın müdahalesi sonrası top üst direkten oyun alanına döndü. Ceza alanı içinde Jota, önünde bulduğu meşin yuvarlağı filelere göndererek farkı 2'ye çıkardı: 2-0

67. dakikada Moutinho'nun sağdan kullandığı korner atışında ceza alanı içinde topla buluşan Dendoncker, meşin yuvarlağı kafayla filelerle buluşturdu: 3-0

68. dakikada Buur'un geliştirdiği atakta arka direkte topla buluşan Jota, meşin yuvarlağı bir kez daha filelere gönderdi ve takımını 4-0 öne geçirdi.

76. dakikada sol çaprazdan yapılan ortada ceza alanı içinde topla buluşan Otasowie'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üst direğe çarpıp auta gitti.

Siyah-beyazlı ekip, sahadan 4-0 mağlubiyetle ayrıldı.