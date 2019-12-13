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Futbol: UEFA Avrupa Ligi

39 dakika önce

UEFA Avrupa Ligi 2019-20 sezonu grup aşaması, 6 gruptaki 12 maçla sona erdi.

Futbol: UEFA Avrupa Ligi, System.String[]

UEFA Avrupa Ligi 2019-20 sezonu grup aşaması, 6 gruptaki 12 maçla sona erdi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda G, H, I, J, K ve L grubu karşılaşmaları da tamamlandı.

Medipol Başakşehir, Borussia Mönchengladbach'a konuk olduğu J Grubu mücadelesini, 90+1'inci dakika bulduğu golle 2-1 kazandı. Grubu 10 puanla zirvede bitiren Medipol Başakşehir, adını son 32 turuna yazdırdı.

Tur atlama şansını yitiren Beşiktaş, K Grubu'ndaki son maçını Wolverhampton deplasmanında oynadı. Karşılaşmayı 4-0 kaybeden siyah-beyazlılar, grupta 3 puanla son sırayı aldı.

Son maçların ardından G Grubu'nda Porto ve Glasgow Rangers, H Grubu'nda Espanyol ve Ludogorets, I Grubu'nda Gent ve Wolfsburg, J Grubu'nda Medipol Başakşehir ve Roma, K Grubu'nda Braga ve Wolverhampton, L Grubu'nda da Manchester United ve AZ Alkmaar, son 32 turuna yükseldi.

TSİ 23.00'te başlayan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

G Grubu

Glasgow Rangers (İskoçya) - Young Boys (İsviçre): 1-1

Porto (Portekiz) - Feyenoord (Hollanda): 3-2

H Grubu

Espanyol (İspanya) - CSKA Moskova (Rusya): 0-1

Ludogorets (Bulgaristan) - Ferencvaros (Macaristan): 1-1

I Grubu

Wolfsburg (Almanya) - Saint-Etienne (Fransa): 1-0

Gent (Belçika) - Olexandriya (Ukrayna): 2-1

J Grubu

Borussia Mönchengladbach (Almanya) - Medipol Başakşehir: 1-2

Roma (İtalya) - Wolfsberger (Avusturya): 2-2

TakımlarO G B M A YAvP
Medipol Başakşehir

631279-210
Roma

623112669
Borussia Mönchengladbach

622269-38
Wolfsberger

612378-15

K Grubu

Wolverhampton (İngiltere) - Beşiktaş: 4-0

Slovan Bratislava (Slovakya) - Braga (Portekiz): 2-4

TakımlarO G B M A YAvP
Braga

6420159614
Wolverhampton

6411115613
Slovan Bratislava

61141013-34
Beşiktaş

6105615-93

L Grubu

Manchester United (İngiltere) - AZ Alkmaar (Hollanda): 4-0

Partizan (Sırbistan) - Astana (Kazakistan): 4-1

Başakşehir, Beşiktaş, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 01:12 Kaynak: AA
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