Futbol: UEFA Avrupa Ligi - Son Dakika
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Futbol: UEFA Avrupa Ligi

6 saat önce

Stat: Jose AlvaladeHakemler: Anthony Taylor, Gary Beswick, Adam Nunn (İngiltere)Sporting Lizbon: Luis Maximiano, Ristovski, Coates, Neto, Acuna, Battaglia, Wendel, Jovane Cabral, Vietto, Bolasie, SporarMedipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Ponck, Skrtel, Clichy, Mahmut Tekdemir, İrfan...

Futbol: UEFA Avrupa Ligi, System.String[]

Stat: Jose Alvalade

Hakemler: Anthony Taylor, Gary Beswick, Adam Nunn (İngiltere)

Sporting Lizbon: Luis Maximiano, Ristovski, Coates, Neto, Acuna, Battaglia, Wendel, Jovane Cabral, Vietto, Bolasie, Sporar

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Ponck, Skrtel, Clichy, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Visca, Gulbrandsen, Demba Ba, Crivelli

Goller: Dk. 3 Coates, Dk. 44 Sporar (Sporting Lizbon)

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında deplasmanda Portekiz'in Sporting Lizbon takımıyla karşılaşan Medipol Başakşehir, ilk yarıyı 2-0 geride kapattı.

3. dakikada Sporting'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda kale önünde Demba Ba'nın hatasını iyi değerlendiren Coates, topu ağlara gönderdi: 1-0.

4. dakikada sol kanatta ani gelişen Sporting atağında ceza sahasında müsait durumda olan Bolasie, gelen ortada topa vuramadı ve önemli bir pozisyonu kaçırdı.

6. dakikada sağ kanattan atak yapan ev sahibi takımda, ceza sahası içinde topla buluşan Sporar'ın vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

15. dakikada ev sahibi takım ilk önce Cabral ardından Battaglia ile ceza sahasında tehlikeli pozisyonlar yakaladı. Kaleci Mert Günok art arda iki kurtarışla gole izin vermedi.

21. dakikada Başakşehir defansının uzaklaştıramadığı topla ceza sahasının sağ köşesinde buluşan Vietto'nun sert vuruşunda kaleci Mert uzanarak topu kornere gönderdi.

26. dakikada Vietto'nun ara pasında topla buluşan Sporar'ın vuruşunda direkten dönen topu Cabral ağlara gönderdi. VAR'a başvuran maçın hakemi, Sporar'ın pozisyonun ofsayt olmasından dolayı golü geçersiz saydı.

32. dakikada ara pasta topla buluşarak sol kanattan kale çizgisine kadar inen Vietto'nun vuruşunda kaleci Mert başarılı oldu.

44. dakikada sağ kanattan Ristovski'nin yaptığı ortada, ceza sahasında buluştuğu topu sol köşeden ağlara gönderen Sporar, Sporting'i 2-0 öne geçirdi.

Karşılaşmanın ilk yarısını Medipol Başakşehir 2-0 geride tamamladı.

Mert Günok, Başakşehir, İngiltere, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 09:54 Kaynak: AA
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