Futbol: UEFA Avrupa Ligi - Son Dakika
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Futbol: UEFA Avrupa Ligi

6 saat önce

Stat: Jose AlvaladeHakemler: Anthony Taylor, Gary Beswick, Adam Nunn (İngiltere)Sporting Lizbon: Luis Maximiano, Ristovski, Coates, Neto, Acuna, Battaglia, Wendel, Jovane Cabral (Dk. 81 Doumbia), Vietto, Bolasie (Dk. 89 Plata), Sporar (Dk.

Futbol: UEFA Avrupa Ligi, System.String[]

Stat: Jose Alvalade

Hakemler: Anthony Taylor, Gary Beswick, Adam Nunn (İngiltere)

Sporting Lizbon: Luis Maximiano, Ristovski, Coates, Neto, Acuna, Battaglia, Wendel, Jovane Cabral (Dk. 81 Doumbia), Vietto, Bolasie (Dk. 89 Plata), Sporar (Dk. 70 Mendes)

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Ponck, Skrtel (Dk. 70 Elia), Clichy, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci (Dk. 81 Aleksic), Visca, Gulbrandsen (Dk. 46 Berkay Özcan), Demba Ba, Crivelli

Goller: Dk. 3 Coates, Dk. 44 Sporar, Dk. 51 Vietto (Sporting Lizbon), Dk. 77 Visca (Penaltıdan) (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 57 Crivelli, Dk. 79 Ponck (Medipol Başakşehir), Dk. 76 Luis Neto (Sporting Lizbon)

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Medipol Başakşehir, deplasmanda Portekiz'in Sporting Lizbon takımına 3-1 mağlup oldu.

51. dakikada Başakşehir defansında Caiçara'nın hatasında ceza sahasında kaptığı topu ağlara gönderen Vietto, takımı adına farkı 3'e çıkardı.

56. dakikada sol kanattan kale çizgisine kadar inen Demba Ba'nın yerden ortasında Sporting defansı kale önünde topu uzaklaştırdı.

58. dakikada Başakşehir'in kendi yarı alanı içinde kaptırdığı topta 3'e 2 yakalayan Sporting'de ceza sahasında Sporar'ın pasında son anda müdahale eden kaleci Mert topu kornere gönderdi.

60. dakikada Başakşehir'in sol kanattan atağında gelen ortada ceza sahasında Visca'nın şutunda kaleci Maximiano topu son anda uzanarak kornere gönderdi. Başakşehir, maçın başından bu yana ilk kez kaleyi bulan bir şut çekti.

75. dakikada Sporting ceza sahasında Neto'nun, kafa vuruşuna yükselen Demba Ba'yı düşürmesi sonrasında pozisyona yakın olan maçın hakemi Anthony Taylor tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. 77. dakikada penaltıyı kullanan Visca topu ağlara göndererek skoru 3-1'e getirdi.

84. dakikada gelişen Sporting atağında ceza sahası dış çizgisine yakın bir noktadan Bolasie'nin sert vuruşunda top, üst direkten döndü.

90+1. dakikada gelişen Sporting atağında ceza sahası içinde topla buluşan Vietto'nun vuruşunda top defansa çarparak kornere gitti.

90+3. dakikada ceza sahası dışından Vietto'nun sert vuruşunda kaleci Mert uçarak topu uzaklaştırmayı başardı.

Son 32 turunun ilk maçında Başakşehir, Sporting deplasmanından 3-1 yenik ayrıldı.

Rövanş maçı 27 Şubat'ta İstanbul'da oynanacak.

Sporting Lizbon, Başakşehir, İngiltere, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 11:02 Kaynak: AA
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