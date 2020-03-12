Futbol: UEFA Avrupa Ligi - Son Dakika
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Futbol: UEFA Avrupa Ligi

6 saat önce

Stat: Başakşehir Fatih TerimHakemler: William Collum, Francis Connor, David McGeachie (İskoçya)Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut Tekdemir (Dk. 85 Gulbrandsen), İrfan Can Kahveci, Aleksic, Visca (Dk. 90+1 Azubuike), Crivelli (Dk.

Futbol: UEFA Avrupa Ligi, System.String[]

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: William Collum, Francis Connor, David McGeachie (İskoçya)

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut Tekdemir (Dk. 85 Gulbrandsen), İrfan Can Kahveci, Aleksic, Visca (Dk. 90+1 Azubuike), Crivelli (Dk. 74 Robinho), Demba Ba

Kopenhag: Johnsson, Varela, Nelsson, Bejelland, Bengtsson, Pep Biel (Dk. 89 Bartolec), Zeca, Stage, Daramy (Dk. 62 Kaufmann), Santos (Dk. 82 Fischer), Falk

Gol: Dk. 88 Visca (Penaltıdan) (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 4 İrfan Can Kahveci, Dk. 60 Crivelli, Dk. 90+2 Azubuike (Medipol Başakşehir), Dk. 4 Santos (Kopenhag)

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında konuk ettiği Danimarka ekibi Kopenhag'ı 1-0 yendi.

76. dakikada turuncu-lacivertli takım gole çok yaklaştı. İrfan Can Kahveci'nin ara pasında savunma arkasına sarkan Robinho, ceza sahası içinde sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Brezilyalı futbolcunun vuruşunda, uzak direğin dibinde Demba Ba'nın da bacaklarının arasından geçen top auta çıktı.

86. dakikada Medipol Başakşehir penaltı kazandı. Savunma arkasına atılan topa hareketlenen Demba Ba, Varela ile girdiği ikili mücadelede yerde kalınca hakem William Collum penaltı kararı verdi. 88'inci dakikada penaltıyı kullanan Visca, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0

Karşılaşma Medipol Başakşehir'in 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İrfan Can Kahveci, Mert Günok, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 10:58 Kaynak: AA
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