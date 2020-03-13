Futbol: UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi son 16 ilk tur maçlarında, 3 karşılaşma oynandı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında son 16 turu ilk ayağında TSİ 23.00'te başlayan karşılaşmalar tamamlandı.
Öne çıkan mücadelede Rangers, ağırladığı Bayer Leverkusen'a 3-1 mağlup oldu.
Wolfsburg- Shakhtar Donetsk ve Olympiakos-Wolverhampton müsabakalarına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seyirci alınmadı.
Bugün oynanması planlanan Inter- Getafe maçı, aynı sebepten ertelenmişti.
Alınan sonuçlar şöyle:
Wolfsburg-Shakhtar Donetsk: 1-2
Rangers-Bayer Leverkusen: 1-3
Olympiakos-Wolverhampton: 1-1