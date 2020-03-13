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Futbol: UEFA Avrupa Ligi

24 dakika önce

UEFA Avrupa Ligi son 16 ilk tur maçlarında, 3 karşılaşma oynandı.

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UEFA Avrupa Ligi son 16 ilk tur maçlarında, 3 karşılaşma oynandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında son 16 turu ilk ayağında TSİ 23.00'te başlayan karşılaşmalar tamamlandı.

Öne çıkan mücadelede Rangers, ağırladığı Bayer Leverkusen'a 3-1 mağlup oldu.

Wolfsburg- Shakhtar Donetsk ve Olympiakos-Wolverhampton müsabakalarına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seyirci alınmadı.

Bugün oynanması planlanan Inter- Getafe maçı, aynı sebepten ertelenmişti.

Alınan sonuçlar şöyle:

Wolfsburg-Shakhtar Donetsk: 1-2

Rangers-Bayer Leverkusen: 1-3

Olympiakos-Wolverhampton: 1-1

Bayer Leverkusen, Futbol, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 12:58 Kaynak: AA
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