Futbol: UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde Sevilla ve Bayer Leverkusen adını çeyrek finale yazdırdı.

UEFA Avrupa Ligi'nde Sevilla ve Bayer Leverkusen adını çeyrek finale yazdırdı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mart ayında ertelenen son 16 turuna iki maçla devam edildi. İspanya temsilcisi Sevilla, tek maç eleme usulüne göre oynanan mücadelede İtalyan ekibi Roma'yı 2-0 mağlup etti. Almanya'da oynanan müsabakada 21. dakikada Sergio Reguilon ve 44. dakikada Youssef En Nesyri'nin golleriyle galip gelen Sevilla, son 8 takım arasına kaldı. Sevilla'da Gianluca Mancini, 90+10. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Roma'da forma giyen milli oyuncu Cengiz Ünder, yedek kulübesinde olmasına karşın bu maçta görev almadı. Sevilla, çeyrek finalde Wolverhampton- Olympiakos eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Almanya'nın Bayer Leverkusen takımı, deplasmanda 3-1 yendiği İskoç kulübü Rangers'ı evinde 1-0 mağlup etti. 51. dakikada Moussa Diaby'nin golüyle galibiyete ulaşan Bayer Leverkusen, çeyrek finale çıktı. Almanya temsilcisi, son 8'de İtalyan ekibi Inter'in rakibi oldu. Turnuvada dün oynanan karşılaşmaların ardından Manchester United, Inter, Shakhtar Donetsk ve Kopenhag çeyrek finale yükselmişti. UEFA Avrupa Ligi'nde son çeyrek finalistler bugünkü Basel- Eintracht Frankfurt ve Wolverhampton-Olympiakos karşılaşmalarının ardından belli olacak.

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2020 10:01

Kaynak: AA

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