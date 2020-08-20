Futbol: UEFA Avrupa Ligi

Tek karşılaşma üzerinden yapılan eşleşmeler sonucu B36 Torshavn , Runavik, Iskra, Glentoran ve Coleraine tur atladı.

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2020 23:25

Kaynak: AA

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