Futbol: UEFA Avrupa Ligi - Son Dakika

Futbol: UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde Hollanda'nın Williem II, Polonya'nın Lech Poznan ve Faroe Adaları'nın Torshavn takımları, 3. ön eleme turuna yükseldi.

Futbol: UEFA Avrupa Ligi, System.String[]

UEFA Avrupa Ligi'nde Hollanda'nın Williem II, Polonya'nın Lech Poznan ve Faroe Adaları'nın Torshavn takımları, 3. ön eleme turuna yükseldi.

UEFA Avrupa Ligi'nde 2. ön eleme turu, bugün oynanan 3 karşılaşmayla başladı.

Tek maç eleme sistemindeki müsabakalarda, Lüksemburg ekibi Niedercorn'u 5-0 mağlup eden Williem II, İsveç temsilcisi Hammarby'yi 3-0 yenen Lech Poznan, Galler takımı The New Saints'i penaltılarla 5-4 geçen Torshavn, bir üst tura kaldı.

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu, yarın oynanacak 43 karşılaşma ile tamamlanacak.

Hollanda, Poznan, Avrupa, UEFA, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 00:13 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: UEFA Avrupa Ligi - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

ABD'li bilim insanından dikkat çeken karşılaştırma: Maske, koronavirüse karşı aşıdan daha garantili "Ürünleriniz helal mi?" sorusuna "Hayır helal değil" diyen Nutella'dan özür geldi Eğitimde 2+5 sistemi nasıl uygulanacak? Bakan Selçuk, merak edilen ayrıntıları paylaştı Demet Akalın, estetiksiz halini ilk kez sosyal medya hesabından paylaştı Cinsel tacize uğrayan poker oyuncusu Zhao, canlı canlı yakılarak öldürüldü Cami avlusunda pencereye iple asılmış cansız beden bulundu Son büyükşehir anketinde bomba sonuçlar! Korona tedavisi gören Muhittin Böcek zirveye yerleşti Yengesiyle yasak aşk yaşayan adamın karısı canına kıydı! Oğlu her şeyi bir bir anlattı
Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz es-Serrac, istifa ediyor Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz es-Serrac, istifa ediyor         
23:39
Tottenham, Real Madrid'den Gareth Bale'ı kiraladı Tottenham, Real Madrid'den Gareth Bale'ı kiraladı         
23:05
Hande Erçel, rol arkadaşı Kerem Bürsin'le aşk yaşadığı iddialarına kaçamak yanıt verdi Hande Erçel, rol arkadaşı Kerem Bürsin'le aşk yaşadığı iddialarına kaçamak yanıt verdi         
22:29
Barcelona, hazırlık maçında Girona'yı 3-1 mağlup etti Barcelona, hazırlık maçında Girona'yı 3-1 mağlup etti         
22:10
Alman ekibi Molzen, Holdenstedt'e 37-0 yenildi Alman ekibi Molzen, Holdenstedt'e 37-0 yenildi         
21:40
Ünlü şarkıcı Jennifer Lopez'den yaza veda pozu! Pembe bikinisiyle göz kamaştırdı Ünlü şarkıcı Jennifer Lopez'den yaza veda pozu! Pembe bikinisiyle göz kamaştırdı         
19:46
Halil Sezai'nin tekme tokat dövdüğü yaşlı adamın oğlu konuştu: Burnunda kırık var, sürekli kanıyor Halil Sezai'nin tekme tokat dövdüğü yaşlı adamın oğlu konuştu: Burnunda kırık var, sürekli kanıyor         
17:33
Son büyükşehir anketinde bomba sonuçlar! Korona tedavisi gören Muhittin Böcek zirveye yerleşti Son büyükşehir anketinde bomba sonuçlar! Korona tedavisi gören Muhittin Böcek zirveye yerleşti         
17:20
Ehliyetlerin çipli kimlik kartlarına aktarılması işlemi cuma gününden itibaren başlıyor Ehliyetlerin çipli kimlik kartlarına aktarılması işlemi cuma gününden itibaren başlıyor         
17:17
Yengesiyle yasak aşk yaşayan adamın karısı canına kıydı! Oğlu her şeyi bir bir anlattı Yengesiyle yasak aşk yaşayan adamın karısı canına kıydı! Oğlu her şeyi bir bir anlattı         
17:03
Sinan Akçıl, yaşlı adamı döven Halil Sezai'ye meydan okudu: Gücün bana da yeter mi? Sinan Akçıl, yaşlı adamı döven Halil Sezai'ye meydan okudu: Gücün bana da yeter mi?         
14:56
Kadınları istismar ettiği iddiasıyla tutuklanan sözde hoca tüm suçlamaları reddetti Kadınları istismar ettiği iddiasıyla tutuklanan sözde hoca tüm suçlamaları reddetti         
14:02
Ormanda kaybolan telefonundan maymun selfieleri ve videoları çıktı Ormanda kaybolan telefonundan maymun selfieleri ve videoları çıktı         
13:53
Hapishane aşkı dehşet saçtı: 7 saat işkence görüp tecavüze uğradı Hapishane aşkı dehşet saçtı: 7 saat işkence görüp tecavüze uğradı         
12:58
Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, eşi Kemal Ayvaz'dan boşandı Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, eşi Kemal Ayvaz'dan boşandı         
12:17
Vaka sayılarındaki artış sonrası sağlık çalışanları istifa etmeye başladı Vaka sayılarındaki artış sonrası sağlık çalışanları istifa etmeye başladı         
11:09
İstanbul'da parkta çocuğa hırsızlık yaptıran 'aile' görünümlü çete kameralara yansıdı İstanbul'da parkta çocuğa hırsızlık yaptıran 'aile' görünümlü çete kameralara yansıdı         
10:53
"Koronavirüs insan yapımı" diyen Çinli Virolog beklenen raporu yayınlayarak iddiasını kanıtladı         
10:06
Cübbeli Ahmet Hoca, at eti iddialarına ateş püskürdü: Yalan ve iftira Cübbeli Ahmet Hoca, at eti iddialarına ateş püskürdü: Yalan ve iftira         
09:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2020 00:40:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Futbol: UEFA Avrupa Ligi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei