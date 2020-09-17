Futbol: UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde Hollanda'nın Williem II, Polonya'nın Lech Poznan ve Faroe Adaları'nın Torshavn takımları, 3. ön eleme turuna yükseldi.
UEFA Avrupa Ligi'nde 2. ön eleme turu, bugün oynanan 3 karşılaşmayla başladı.
Tek maç eleme sistemindeki müsabakalarda, Lüksemburg ekibi Niedercorn'u 5-0 mağlup eden Williem II, İsveç temsilcisi Hammarby'yi 3-0 yenen Lech Poznan, Galler takımı The New Saints'i penaltılarla 5-4 geçen Torshavn, bir üst tura kaldı.
UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu, yarın oynanacak 43 karşılaşma ile tamamlanacak.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 00:13 - Kaynak: AA
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