Futbol: UEFA Avrupa Ligi

Tek maç eleme sistemindeki müsabakalarda, Lüksemburg ekibi Niedercorn'u 5-0 mağlup eden Williem II, İsveç temsilcisi Hammarby'yi 3-0 yenen Lech Poznan, Galler takımı The New Saints'i penaltılarla 5-4 geçen Torshavn, bir üst tura kaldı.

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