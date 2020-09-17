Futbol: UEFA Avrupa Ligi

Kalan sürede önemli pozisyon olmadı ve karşılaşmayı 3-1 kazanan Galatasaray, organizasyonda 3. tura yükseldi.

63. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Kaleci Mammadov'un hatalı pasında araya giren Emre Kılınç topu altıpas önünde boş durumda bulunan Diagne'ye verdi. Bu futbolcu, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-3.

56. dakikada Feghouli'den aldığı pasla ceza sahasına giren Emre Kılınç'ın sağ çaprazdan çektiği şutta, kaleci Mammadov'un son anda müdahale ettiği top direğin dibinden kornere gitti.

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Azerbaycan temsilcisi Neftçi'yi 3-1'lik skorla eleyen Galatasaray, 3. eleme turunda Hırvatistan 'ın Hajduk Split ekibinin rakibi oldu.

Goller: Dk. 19 ve Dk. 63 Diagne, 49 Luyindama (Galatasaray), Dk. 46 Mbodj (Neftçi)

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