Futbol: UEFA Avrupa Ligi - Son Dakika

Futbol: UEFA Avrupa Ligi

29.10.2020 23:17
Futbol: UEFA Avrupa Ligi, System.String[]

UEFA Avrupa Ligi grup aşamasının 2. haftası, 12 maçla başladı.

UEFA Avrupa Ligi grup aşamasının 2. haftası, 12 maçla başladı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının 2. haftasında, TSİ 20.55'te başlayan G, H, I, J, K ve L grubu karşılaşmaları tamamlandı.

Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Demir Grup Sivasspor, I Grubu mücadelesinde konuk ettiği Maccabi Tel-Aviv'e 2-1 yenildi.

İstanbul'da oynanan I Grubu'nun diğer karşılaşmasında ise Villarreal, Karabağ'ı 3-1 mağlup etti.

Zeki Çelik'in gol attığı Lille- Celtic maçı 2-2 bitti

H Grubu'ndaki mücadelede Lille, Celtic'i ağırladı. Celtic, Elyounoussi'nin golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. Fakat maç, Zeki Çelik'in 67 ve Ikone'nin 75. dakikadaki golleriyle 2-2 tamamlandı.

Lille kadrosundaki milli futbolculardan Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı, sahaya ilk 11'de çıktı. Burak Yılmaz da 64. dakikada oyuna girdi.

Türk hakem Halis Özkahya'nın yönettiği H Grubu'nun diğer maçında ise Milan, sahasında Sparta Prag'ı 3-0 yendi.

Milan'ın golleri, 24. dakikada Diaz, 57. dakikada Leao ve 67. dakikada Dalot'dan geldi.

Milan'ın İsveçli golcüsü Ibrahimovic, 36. dakikada kullandığı penaltı atışından faydalanamadı.

Sonuçlar

G Grubu:

Zorya (Ukrayna) - Braga (Portekiz): 1-2

AEK (Yunanistan) - Leicester City (İngiltere): 1-2

H Grubu:

Milan (İtalya) - Sparta Prag (Çekya): 3-0

Lille (Fransa) - Celtic (İskoçya): 2-2

I Grubu:

Demir Grup Sivasspor - Maccabi Tel-Aviv (İsrail): 1-2

Karabağ (Azerbaycan) - Villarreal (İspanya): 1-3

TakımlarO G B M A YAvP
Villarreal

22008446
Maccabi Tel-Aviv

22003126
Demir Grup Sivasspor

200247-30
Karabağ

200214-30

J Grubu:

Antwerp (Belçika) - Tottenham (İngiltere): 1-0

LASK (Avusturya) - Ludogorets (Bulgaristan): 4-3

K Grubu:

Feyenoord (Hollanda) - Wolfsberger (Avusturya): 1-4

CSKA Moskova (Rusya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 0-0

L Grubu:

Kızılyıldız (Sırbistan) - Slovan Liberec (Slovakya): 5-1

Gent (Belçika) - Hoffenheim (Almanya): 1-4

Maccabi Tel Aviv, Sivasspor, Avrupa, UEFA, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

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