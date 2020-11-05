Futbol: UEFA Avrupa Ligi - Son Dakika

Futbol: UEFA Avrupa Ligi

05.11.2020 22:55
Futbol: UEFA Avrupa Ligi, System.String[]

Stat: Yeni 4 Eylül Hakemler: Sandro Scharer, Stephane de Almeida, Bekim Zogaj (İsviçre)Demir Grup Sivasspor: Samassa, Goiano, Caner Osmanpaşa, Robin Yalçın, Uğur Çiftçi, Fajr, Claudemir (Dk. 90 Cofie), Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 59 Gradel), Hakan Arslan, Ninga (Dk. 67 Yasin Öztekin), Yatabare (Dk.

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Sandro Scharer, Stephane de Almeida, Bekim Zogaj (İsviçre)

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Goiano, Caner Osmanpaşa, Robin Yalçın, Uğur Çiftçi, Fajr, Claudemir (Dk. 90 Cofie), Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 59 Gradel), Hakan Arslan, Ninga (Dk. 67 Yasin Öztekin), Yatabare (Dk. 59 Kayode)

Karabağ: Magomedaliyev, Medvedev (Dk. 84 Mammadov), Badavi Hüseynov (Dk. 61 Abbas Hüseynov), Medina, Guerrier, Matic (Dk. 84 İbrahimli), Garayev, Andrade (Dk. 46 Mahir Emreli), Ozobic (Dk. 62 Romero), Zoubir, Owusu

Goller: Dk. 11 Caner Osmanpaşa, Dk. 88 Kayode (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 53 Ozobic, Dk. 90 Owusu (Karabağ), Dk. 63 Fajr (Demir Grup Sivasspor)

Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 3. hafta maçında Azerbaycan temsilcisi Karabağ'ı 2-0 yendi.

66. dakikada Mahir Emreli'nin ceza sahası dışından etkili şutunda kaleci Samassa topu güçlükle kornere çeldi.

71. dakikada sağ kanattan şekillenen Sivasspor atağında Yasin Öztekin'in pasında savunmadan seken top altıpasa düştü. Pozisyonu takip eden Kayode'nin kale alanından çapraz pozisyondan etkili vuruşunda kaleci Magomedaliyev, meşin yuvarlağı kornere tokatladı.

73. dakikada Owusu'nun ceza alanı sağ çaprazından vuruşunda kaleci Samassa gole izin vermedi.

84. dakikada Gradel'in kaleyi karşıdan gören noktadan uzak mesafeden kullandığı serbest vuruşta, top direğin üstünden auta gitti.

87. dakikada ani gelişen Sivasspor atağında sağdan topla ceza alanına giren Yasin Öztekin'in pasında Kayode'nin yakın mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.

88. dakikada Sivasspor farkı 2'ye çıkardı. Hakan Arslan'ın ceza alanına gönderdiği topa hareketlenen Kayode, altıpastan topu kalecinin üzerinden aşırarak filelere gönderdi: 2-0.

Mücadele, Sivasspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Yasin Öztekin, Hakan Arslan, Osmanpaşa, Sivasspor, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: UEFA Avrupa Ligi - Son Dakika Spor


Son Dakika

Son Dakika: İzmir'deki depremde yıkılan binalarla ilgili gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı Son Dakika: ABD merkez bankası Fed, faiz kararını açıkladı Trump'ın peş peşe hile suçlamalarına Biden'dan tek cümlelik yanıt: Sabırlı olun Çinli şirketin Uygur Türklerini fişleyen uygulama yaptığı iddia edildi Son Dakika: Korona denetimlerinde farklı bir konsepte geçiliyor: Kalabalık yerlerdeki ekip sayısı artırılacak, ulaşım araçları sıkı kontrol edilecek Türkiye, Somali'nin IMF'ye olan borcunu ödeme kararı aldı Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'ın "kalbi" Şuşa'yı 3 taraftan kuşattı Beyaz Saray'ın önüne kamyon çekildi, sosyal medya sallandı: Melania gitmeye hazır
Son Dakika: Sivasspor, evinde Karabağ'ı 2-0 mağlup etti Son Dakika: Sivasspor, evinde Karabağ'ı 2-0 mağlup etti         
22:43
Tuba Ünsal, Trump'a oy verenleri eleştirdi: Aklınız nerede? Tuba Ünsal, Trump'a oy verenleri eleştirdi: Aklınız nerede?         
22:19
Cem Yılmaz ile aşk yaşadığı konuşulan Saadet Özsırkıntı sessizliğini bozdu: Yalan bilgilerle gündem yaratılmasın Cem Yılmaz ile aşk yaşadığı konuşulan Saadet Özsırkıntı sessizliğini bozdu: Yalan bilgilerle gündem yaratılmasın         
21:35
Yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın önünde duygu dolu anlar: Karanfiller bırakıldı, mumlar yakıldı Yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın önünde duygu dolu anlar: Karanfiller bırakıldı, mumlar yakıldı         
21:16
Obama'nın rekorunu kırdı! Biden, Amerikan tarihinin en fazla oy alan başkan adayı oldu Obama'nın rekorunu kırdı! Biden, Amerikan tarihinin en fazla oy alan başkan adayı oldu         
19:49
Koronavirüsü atlatan Tuvana Türkay: Ciğerimde bıraktığı hasar nedeniyle evden çıkmıyorum Koronavirüsü atlatan Tuvana Türkay: Ciğerimde bıraktığı hasar nedeniyle evden çıkmıyorum         
19:10
Koronavirüsün hiç bilinmeyen bir belirtisi ortaya çıktı! Dudaklarınız kuruyup kabuklanıyorsa dikkat Koronavirüsün hiç bilinmeyen bir belirtisi ortaya çıktı! Dudaklarınız kuruyup kabuklanıyorsa dikkat         
18:46
Minik Ayda'nın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Minik Ayda'nın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan "maymun" talebi gülümsetti         
17:01
İntihar eden muhtarın son isteği yürük burktu: Evi geri alın, tapuyu da eşimin üzerine yapın İntihar eden muhtarın son isteği yürük burktu: Evi geri alın, tapuyu da eşimin üzerine yapın         
16:19
Deprem Bilimci Prof. Dr. Ahmet Ercan: İstanbul'da 2040 ile 2050 arasında deprem bekliyoruz Deprem Bilimci Prof. Dr. Ahmet Ercan: İstanbul'da 2040 ile 2050 arasında deprem bekliyoruz         
16:02
Süt fabrikasındaki skandala Bakanlık el koydu, işletmeninin faaliyeti durduruldu Süt fabrikasındaki skandala Bakanlık el koydu, işletmeninin faaliyeti durduruldu         
15:14
Borç yapılandırma kanunu kabul edildi! İşte ödemelerine 0cak 2021'de başlanacak yapılandırma kapsamındaki borçlar Borç yapılandırma kanunu kabul edildi! İşte ödemelerine 0cak 2021'de başlanacak yapılandırma kapsamındaki borçlar         
13:28
Esra-Ceyda Ersoy'a sevgililerinden dudak uçuklatan hediyeler! Satıp ev alacaklar Esra-Ceyda Ersoy'a sevgililerinden dudak uçuklatan hediyeler! Satıp ev alacaklar         
11:37
İnternette gördükleri iş ilanı üzerine Antalya'ya gelen aile, 13 gündür çadırda kalıyor İnternette gördükleri iş ilanı üzerine Antalya'ya gelen aile, 13 gündür çadırda kalıyor         
11:05
Beyoğlu'nda trafik zorbasına dayak! 4-5 araca zarar verdi, sonu kötü oldu Beyoğlu'nda trafik zorbasına dayak! 4-5 araca zarar verdi, sonu kötü oldu         
09:54
PKK'nın füzeli hain saldırısında şehit sayısı 3'e yükseldi PKK'nın füzeli hain saldırısında şehit sayısı 3'e yükseldi         
09:09
ABD başkanlık seçiminde son düzlüğe girildi! Biden, Michigan'ı da kazandı ABD başkanlık seçiminde son düzlüğe girildi! Biden, Michigan'ı da kazandı         
00:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2020 22:59:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Futbol: UEFA Avrupa Ligi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei