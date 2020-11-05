Futbol: UEFA Avrupa Ligi - Son Dakika

Futbol: UEFA Avrupa Ligi

05.11.2020 23:05
Futbol: UEFA Avrupa Ligi, System.String[]

UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında üçüncü hafta maçları başladı.

UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında üçüncü hafta maçları başladı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunun üçüncü haftasında, A, B, C, D, E, F, I ve J gruplarında 12 karşılaşma sona erdi.

İlk iki maçından mağlubiyetle ayrılan Türkiye'nin turnuvadaki tek temsilcisi Demir Grup Sivasspor, konuk ettiği Azerbaycan temsilcisi Karabağ'ı 2-0'la geçerek I Grubu'ndaki ilk puanlarını elde etti.

A Grubu'nda Roma, Henrikh Mkhitaryan, Roger Ibanez, Borja Mayoral (2) ve Pedro Rodriguez'in golleriyle konuk ettiği Cluj'u 5-0 mağlup etti.

J Grubu'nda ise Tottenham, Ludogorets deplasmanında Harry Kane, Lucas Moura ve Giovani Lo Celso'nun ağları sarsmasıyla 3-1 galip ayrıldı. Ludogorets'in tek golünü, Claudiu Ke?erü kaydetti. Kane, bu maçta attığı golle kulüp kariyerindeki 200. gole imza attı.

TSI 20.55'te başlayarak sona eren kaşılaşmaların sonuçları şöyle:

A Grubu:

Roma (İtalya) - Cluj (Romanya): 5-0

B Grubu:

Rapid Wien (Avusturya) - Dundalk (İrlanda): 4-3

C Grubu:

Hapoel Beer-Sheva (İsrail) - Bayer Leverkusen (Almanya): 2-4

Slavia Prag (Çekya) - Nice (Fransa): 3-2

D Grubu:

Lech Poznan (Polonya) - Standard Liege (Belçika): 3-1

Benfica (Portekiz) - Rangers (İskoçya): 3-3

E Grubu:

PAOK (Yunanistan) - PSV (Hollanda): 4-1

Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) - Granada (İspanya): 0-2

F Grubu:

Rijeka (Hırvatistan) - Napoli (İtalya): 1-2

Real Sociedad (İspanya) - AZ Alkmaar (Hollanda): 1-0

I Grubu:

Demir Grup Sivasspor - Karabağ (Azerbaycan): 2-0

J Grubu:

Ludogorets (Bulgaristan) - Tottenham (İngiltere): 1-3

Azerbaycan, Sivasspor, Avrupa, UEFA, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

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