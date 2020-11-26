Futbol: UEFA Avrupa Ligi

Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Jakob Kehlet, Heine Sorensen, Lars Hummelgaard (Danimarka)
Karabağ: Mahammadaliyev, Guerrier, Garayev, Medina, Jafarguliyev, Matic, İbrahimli, Bayramov, Owusu, Zoubir, Emreli
Demir Grup Sivasspor: Samassa, Goiano, Caner Osmanpaşa, Appindangoye, Uğur Çiftçi, Robin Yalçın (Dk. 20 Cofie), Claudemir, Yasin Öztekin, Gradel, Ninga, Kone
Goller: Dk. 8 Zoubir (Karabağ), Dk. 40 Kone (Penaltıdan) (Demir Grup Sivasspor)
Sarı kartlar: Dk. 9 Samassa (Demir Grup Sivasspor), Dk. 40 Garayev (Karabağ)
UEFA Avrupa Ligi I Grubu 4. hafta maçında oynanan Karabağ-Demir Grup Sivasspor maçının ilk yarısı 1-1 sona erdi.
8. dakikada Karabağ 1-0 öne geçti. Matic'in orta sahadan savunmanın arkasına gönderdiği uzun topla buluşarak soldan ceza sahasına giren Zoubir düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı uzak direğin dibinde filelerle buluşturdu: 1-0
16. dakikada Zoubir ceza sahası içinde rakiplerinden sıyrılarak sol çaprazdan şutunu çekti, top az farkla yandan auta gitti.
39. dakikada Demir Grup Sivasspor penaltı kazandı. Ceza sahasında Gradel'in şutuna Guerrier'in elle müdahale ettiğine hükmeden hakem penaltı noktasını gösterdi. 40. dakikada topun başına geçen Kone'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti.
43. dakikada Kone'nin pasıyla buluşan Gradel'in ceza sahası dışından şutunu kaleci kurtardı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.
- Kaynak: AA
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