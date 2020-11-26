Futbol: UEFA Avrupa Ligi - Son Dakika

Futbol: UEFA Avrupa Ligi

26.11.2020 23:27
Futbol: UEFA Avrupa Ligi, System.String[]

UEFA Avrupa Ligi'nde 2020-21 sezonu grup aşamasının dördüncü haftası, oynanan 13 maçla başladı.

UEFA Avrupa Ligi'nde 2020-21 sezonu grup aşamasının dördüncü haftası, oynanan 13 maçla başladı.

Avrupa futbolunun en önemli ikinci organizasyonunun dördüncü haftasında, 8 grupta 13 maç yapıldı.

I Grubu'nda mücadele eden Demir Grup Sivasspor, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmada Azerbaycan'ın Karabağ takımını 3-2 mağlup etti ve puanını 6'ya çıkardı.

H Grubu'nda oynanan maçta Lille, sahasında Milan ile 1-1 berabere kaldı. Lille'de forma giyen Yusuf Yazıcı 63. dakikada yerini Jonathan Ikone'ye bırakırken, Milan'da ilk 11'de başlayan Hakan Çalhanoğlu da 61. dakikada oyundan çıktı.

Cengiz Ünder'in formasını giydiği Leicester City, deplasmanda Sporting Braga ile 3-3 berabere kaldı. Milli futbolcu 62. dakikada yerini Jamie Vardy'ye bıraktı.

Şu ana kadar oynanan maçların ardından Leicester City, Arsenal ve Hoffenheim, gruptan çıkmayı garantiledi.

Tamamı TSİ 20.55'te başlayan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu

CSKA Sofya (Bulgaristan) - Young Boys (İsviçre): 0-1

B Grubu

Molde (Norveç) - Arsenal (İngiltere): 0-3

-G Grubu

Braga (Portekiz) - Leicester City (İngiltere): 3-3

AEK (Yunanistan) - Zorya (Ukrayna): 0-3

H Grubu

Sparta Prag (Çekya) - Celtic (İskoçya): 4-1

Lille (Fransa) - Milan (İtalya): 1-1

I Grubu

Maccabi Tel-Aviv (İsrail) - Villarreal (İspanya): 1-1

Karabağ (Azerbaycan) - Demir Grup Sivasspor: 2-3

J Grubu

LASK (Avusturya) - Antwerp (Belçika): 0-2

K Grubu

Wolfsberger (Avusturya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 0-3

CSKA Moskova (Rusya) - Feyenoord (Hollanda): 0-0

L Grubu

Slovan Liberec (Slovakya) - Hoffenheim (Almanya): 0-2

Gent (Belçika) - Kızılyıldız (Sırbistan): 0-2

Uefa Avrupa Ligi, Sivasspor, Milan, UEFA, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: UEFA Avrupa Ligi - Son Dakika Spor


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