Futbol: UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde 2020-21 sezonu grup aşamasında 4'üncü hafta, 7 grupta oynanan 11 maçla tamamlandı.
F Grubu'nda Hırvatistan'ın Rijeka takımını ağırlayan Napoli, rakibini 2-0 mağlup etti. Ev sahibi takımın oyuncuları, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona'nın formalarıyla sahaya çıktı.
D Grubu'ndaki mücadelede ise İskoç temsilcisi Rangers, sahasında Portekiz'in Benfica takımıyla 2-2 berabere kaldı.
A Grubu'nda oynanan maçta Cluj'u 2-0 yenen İtalyan ekibi Roma gruptan çıkmayı garantiledi.
Tamamı TSİ 23.00'te başlayan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu
Cluj (Romanya) - Roma (İtalya): 0-2
B Grubu
Dundalk (İrlanda) - Rapid Wien (Avusturya): 1-3
C Grubu
Bayer Leverkusen (Almanya) - Hapoel Beer-Sheva (İsrail): 4-1
Nice (Fransa) - Slavia Prag (Çekya): 1-3
D Grubu
Standard Liege (Belçika) - Lech Poznan (Polonya): 2-1
Rangers (İskoçya) - Benfica (Portekiz): 2-2
E Grubu
PSV (Hollanda) - PAOK (Yunanistan): 3-2
Granada (İspanya) - Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi): 2-1
F Grubu
Napoli (İtalya) - Rijeka (Hırvatistan): 2-0
AZ Alkmaar (Hollanda) - Real Sociedad (İspanya): 0-0
J Grubu
Tottenham (İngiltere) - Ludogorets (Bulgaristan): 4-0
- Kaynak: AA
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