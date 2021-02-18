Futbol: UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev, sahasında Belçika temsilcisi Club Brugge ile 1-1 berabere kaldı.

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev, sahasında Belçika temsilcisi Club Brugge ile 1-1 berabere kaldı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda son 32 turu, Dinamo Kiev'in Club Brugge'ü ağırladığı maçla başladı. İlk yarısı golsüz biten maçın 62. dakikasında rakip fileleri havalandıran Vitaliy Buyalskiy, teknik direktörlüğünü Rumen Mircea Lucescu'nun yaptığı Dinamo Kiev'i 1-0 öne geçirdi. Club Brugge, bu gole 67. dakikada Brandon Mechele ile cevap verdi ve karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sona erdi. Müsabakanın rövanşı, 25 Şubat'ta Club Brugge'ün sahasında oynanacak ve son 16 turuna kalan takım belli olacak.

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