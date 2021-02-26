Futbol: UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turun rövanşları, 8 karşılaşma ile tamamlandı.

Son Dakika

Hollanda parlamentosu 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarını kabul etti, Türkiye'den jet yanıt geldi

Yusuf Yazıcı, UEFA Avrupa Ligi'nde bir sezonda en çok gol atan Türk futbolcu oldu

Yeni imajıyla eleştiri yağmuruna tutulan İbrahim Tatlıses eski haline döndü

Libya'nın yeni başbakanından Türkiye açıklaması: Deniz yetki alanları anlaşması sorunsuz devam edecek

Doğan Cüceloğlu'nun ölüm gününe ait incelenen kameralarda dikkat çeken bir detay ortaya çıktı

İşlerin iyi gitmediği Fenerbahçe'de Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Ozan Tufan takımı topladı! Birlik mesajı verildi

Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Tam kapanma gibi bir durumu şu an düşünmüyoruz

Acun Ilıcalı, Youtuber Reynmen'i tek kalemde sildi