Futbol: UEFA Avrupa Ligi - Son Dakika

Futbol: UEFA Avrupa Ligi

18.03.2021 23:11
Futbol: UEFA Avrupa Ligi, System.String[]

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda rakiplerini eleyen Roma, Arsenal ve Granada, çeyrek finale yükseldi.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda rakiplerini eleyen Roma, Arsenal ve Granada, çeyrek finale yükseldi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, son 16 turu rövanş karşılaşmaları başladı.

İtalyan temsilcisi Roma, 3-0 kazandığı mücadelenin rövanşında deplasmanda Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımını 2-1 yenerek çeyrek finale çıktı. Roma'ya turu getiren golleri 48 ve 72. dakikalarda Borja Mayoral attı. Shakhtar Donetsk'in tek golünü 59. dakikada Junior Moraes kaydetti.

İngiliz ekibi Arsenal, sahasında Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a 1-0 mağlup oldu. İlk maçı 3-1 kazanan Arsenal, adını çeyrek finale yazdırdı.

İspanya'nın Granada takımı ise Norveç temsilcisi Molde'ye 2-1 yenilse de ilk maçta aldığı 2-0'lık galibiyetin avantajıyla tur atlayan taraf oldu.

Alınan sonuçlar şöyle:

Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Roma (İtalya): 1-2

Arsenal (İngiltere) ??- Olympiakos (Yunanistan): 0-1

Molde (Norveç) - Granada (İspanya): 2-1

Shakhtar Donetsk, Granada, Roma, UEFA, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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