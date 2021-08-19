Futbol: UEFA Avrupa Ligi

Stat: Cepheus Park Randers
Hakemler: Jesus Gil Manzano, Diego Barbero, Angel Nevado (İspanya)
Randers: Carlgren, Kallesöe, Piesinger, Marxen, Kopplin, Klysner, Johnsen, Lauenborg, Tibbling, Mistrati, Egho
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Alpaslan Öztürk, Luyindama, Van Aanholt, Taylan Antalyalı, Kerem Aktürkoğlu, Emre Akbaba, Berkan Kutlu, Emre Kılınç, Mustafa Muhammed
Gol: Dk. 26 Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray)
UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Danimarka ekibi Randers'a konuk olan Galatasaray, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
8. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Kerem Aktürkoğlu, kaleci Carlgren ile karşı karşıya kalmasına rağmen pozisyonu gole çeviremedi.
26. dakikada sarı-kırmızılı ekip öne geçti. Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası yayının önünden yaptığı vuruşta top, defansa da çarparak ağlara gitti: 0-1.
32. dakikada Alpaslan Öztürk'ün ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak, az farkla auta gitti.
Müsabakanın ilk yarısı, Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Kaynak: AA
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