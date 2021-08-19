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Futbol: UEFA Avrupa Ligi - Son Dakika

Futbol: UEFA Avrupa Ligi

19.08.2021 20:52
Futbol: UEFA Avrupa Ligi, System.String[]

Stat: Cepheus Park RandersHakemler: Jesus Gil Manzano, Diego Barbero, Angel Nevado (İspanya)Randers: Carlgren, Kallesöe, Piesinger, Marxen, Kopplin, Klysner, Johnsen, Lauenborg, Tibbling, Mistrati, EghoGalatasaray: Muslera, Yedlin, Alpaslan Öztürk, Luyindama, Van Aanholt, Taylan Antalyalı,...

Stat: Cepheus Park Randers

Hakemler: Jesus Gil Manzano, Diego Barbero, Angel Nevado (İspanya)

Randers: Carlgren, Kallesöe, Piesinger, Marxen, Kopplin, Klysner, Johnsen, Lauenborg, Tibbling, Mistrati, Egho

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Alpaslan Öztürk, Luyindama, Van Aanholt, Taylan Antalyalı, Kerem Aktürkoğlu, Emre Akbaba, Berkan Kutlu, Emre Kılınç, Mustafa Muhammed

Gol: Dk. 26 Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray)

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Danimarka ekibi Randers'a konuk olan Galatasaray, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

8. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Kerem Aktürkoğlu, kaleci Carlgren ile karşı karşıya kalmasına rağmen pozisyonu gole çeviremedi.

26. dakikada sarı-kırmızılı ekip öne geçti. Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası yayının önünden yaptığı vuruşta top, defansa da çarparak ağlara gitti: 0-1.

32. dakikada Alpaslan Öztürk'ün ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak, az farkla auta gitti.

Müsabakanın ilk yarısı, Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Alpaslan Öztürk, İspanya, Muslera, Diego, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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