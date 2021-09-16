Futbol: UEFA Avrupa Ligi

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Matej Jug, Matej Zunic, Manuel Vidali (Slovenya)

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Marcao, Nelsson, Van Aanholt, Berkan Kutlu, Taylan Antalyalı (Dk. 78 Emre Kılınç), Morutan (Dk. 85 Feghouli), Cicaldau (Dk. 90 Luyindama), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 79 Babel), Halil Dervişoğlu (Dk. 90 Mustafa Muhammed)

Lazio: Strakosha, Lazzari, Luis Felipe, Acerbi, Hysaj, Akpa-Akpro (Dk. 56 Milinkovic-Savic), Lucas Leiva (Dk. 83 Cataldi), Luis Alberto (Dk. 66 Basic), Felipe Anderson (Dk. 66 Rodriguez), Zaccagni, Immobile (Dk. 56 Vedat Muric)

Gol: Dk. 67 Strakosha (Kendi kalesine) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 8 Muslera (Galatasaray), Dk. 42 Akpa-Akpro, Dk. 88 Vedat Muric, Dk. 90+4 Zaccagni (Lazio)

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk maçında konuk ettiği İtalya'nın Lazio takımını 1-0 yendi.

51. dakikada Lazio savunmasının hatasında topu kapan Kerem Aktürkoğlu, soldan ceza sahasına girdi. Genç oyuncunun dar açıdan şutunda meşin yuvarlak kaleci Strakosha'da kaldı.

58. dakikada Luis Alberto'nun ceza sahası yayı içinden şutunda kaleci Muslera sağına yatarak meşin yuvarlağı çeldi. Pozisyonun devamında Galatasaray savunması topu kornere gönderdi.

61. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Morutan, şık çalımlarla rakiplerini geçtikten sonra pasını uygun durumdaki Kerem'e aktardı. Milli futbolcunun vuruşunda top az farkla yandan auta gitti.

63. dakikada soldan gelişen atakta Kerem Aktürkoğlu ceza sahası içinde pasını Cicaldau'ya verdi. Rumen futbolcunun bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

67. dakikada sarı-kırmızılı ekip kaleci Strakosha'nın büyük hatasıyla öne geçti. Sağ kanatta topu alan Morutan, içeri kat ederek ortasını yaptı. Lazzari'nin ceza sahasında müdahale ettiği meşin yuvarlak yükseklik kazanarak kale çizgisine düşmek üzereyken Strakosha topu tutmak için hamle yaptı. Ancak Arnavut file bekçisinin elinden kaçırdığı meşin yuvarlak, ağlara gitti: 1-0.

71. dakikada savuna arkasına sarkan Milinkovic-Savic, kaleci Muslera ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun uygun durumdaki etkisiz vuruşunda Muslera zorlanmadan meşin yuvarlağın sahibi oldu.

72. dakikada Cicaldau'nun ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Strakosha, sağına gelen topu kornere çeldi.

Müsabakayı Galatasaray 1-0 kazandı ve gruplara 3 puanla başladı.