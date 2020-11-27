Futbol: UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi
27.11.2020 10:31
Türkiye'yi UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Piyalepaşaspor, ön eleme turunda yarın Almanya'nın Hohenstein-Ernstthal ekibine konuk olacak.
Türkiye'yi UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Piyalepaşaspor, ön eleme turunda yarın Almanya'nın Hohenstein-Ernstthal ekibine konuk olacak.
Hohenstein-Ernstthal kentindeki HOT-Sportzentrum'da yapılacak karşılaşma, TSİ 18.15'te başlayacak.
Tek maç eleme usulüne göre gerçekleştirilecek müsabakada turu geçecek ekip, son 32 turunda mücadele etmeye hak kazanacak.
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