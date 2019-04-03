Son Dakika Haberleri: Futbol: UEFA Gelişim Turnuvası

Futbol: UEFA Gelişim Turnuvası

9 dakika önce

Futbolda 16 Yaş Altı Kız Milli Takımı, Polonya'da düzenlenen UEFA Gelişim Turnuvası'nın ilk maçında Yunanistan'ı 1-0 mağlup etti.

Futbol: UEFA Gelişim Turnuvası, System.String[]
Futbolda 16 Yaş Altı Kız Milli Takımı, Polonya'da düzenlenen UEFA Gelişim Turnuvası'nın ilk maçında Yunanistan'ı 1-0 mağlup etti.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Yunanistan karşısında ay-yıldızlı ekibe galibiyeti getiren gol, 75. dakikada Zeynep Kerimoğlu'ndan geldi.

Milliler, turnuvanın ikinci maçında 5 Nisan Cuma günü ev sahibi Polonya ile karşılaşacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 03:43 Kaynak: AA

Spor
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