Futbol: UEFA Gelişim Turnuvası
9 dakika önce
Futbolda 16 Yaş Altı Kız Milli Takımı, Polonya'da düzenlenen UEFA Gelişim Turnuvası'nın ilk maçında Yunanistan'ı 1-0 mağlup etti.
Futbolda 16 Yaş Altı Kız Milli Takımı, Polonya'da düzenlenen UEFA Gelişim Turnuvası'nın ilk maçında Yunanistan'ı 1-0 mağlup etti.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Yunanistan karşısında ay-yıldızlı ekibe galibiyeti getiren gol, 75. dakikada Zeynep Kerimoğlu'ndan geldi.
Milliler, turnuvanın ikinci maçında 5 Nisan Cuma günü ev sahibi Polonya ile karşılaşacak.
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 03:43 Kaynak: AA
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