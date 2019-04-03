Futbol: UEFA Gelişim Turnuvası

Futbolda 16 Yaş Altı Kız Milli Takımı, Polonya'da düzenlenen UEFA Gelişim Turnuvası'nın ilk maçında Yunanistan'ı 1-0 mağlup etti.

Futbolda 16 Yaş Altı Kız Milli Takımı, Polonya'da düzenlenen UEFA Gelişim Turnuvası'nın ilk maçında Yunanistan'ı 1-0 mağlup etti.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Yunanistan karşısında ay-yıldızlı ekibe galibiyeti getiren gol, 75. dakikada Zeynep Kerimoğlu'ndan geldi.



Milliler, turnuvanın ikinci maçında 5 Nisan Cuma günü ev sahibi Polonya ile karşılaşacak.

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