Son Dakika Haberleri: Futbol: UEFA Gelişim Turnuvası

Futbol: UEFA Gelişim Turnuvası

1 saat önce

16 Yaş Altı Kız Milli Takımı, Polonya'nın ev sahipliği yaptığı UEFA Gelişim Turnuvası'nın son maçında Danimarka'ya 2-1 yenildi.

Futbol: UEFA Gelişim Turnuvası, System.String[]
16 Yaş Altı Kız Milli Takımı, Polonya'nın ev sahipliği yaptığı UEFA Gelişim Turnuvası'nın son maçında Danimarka'ya 2-1 yenildi.

Perla Stadı'ndaki karşılaşmada 9 ve 32. dakikalarda Sphie Gravesen'in gollerine engel olamayan millilerin tek golünü 58. dakikada Beyza Semercioğlu kaydetti.

Milli takım, 2 galibiyet ve 1 yenilgiyle Danimarka'nın ardından grubu ikinci sırada tamamladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 03:31 Kaynak: AA

Polonya, Danimarka, Spor
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