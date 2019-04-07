Futbol: UEFA Gelişim Turnuvası
1 saat önce
16 Yaş Altı Kız Milli Takımı, Polonya'nın ev sahipliği yaptığı UEFA Gelişim Turnuvası'nın son maçında Danimarka'ya 2-1 yenildi.
16 Yaş Altı Kız Milli Takımı, Polonya
'nın ev sahipliği yaptığı UEFA Gelişim Turnuvası'nın son maçında Danimarka
'ya 2-1 yenildi.
Perla Stadı'ndaki karşılaşmada 9 ve 32. dakikalarda Sphie Gravesen'in gollerine engel olamayan millilerin tek golünü 58. dakikada Beyza Semercioğlu kaydetti.
Milli takım, 2 galibiyet ve 1 yenilgiyle Danimarka'nın ardından grubu ikinci sırada tamamladı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 03:31 Kaynak: AA
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