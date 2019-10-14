Futbol: UEFA Gelişim Turnuvası

Hırvatistan'da gerçekleştirilecek UEFA Gelişim Turnuvası'na katılacak 15 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, teknik direktörlüğünü Övünç Soykan Başar'ın yaptığı milli takımın aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:

Kaleci: Mert Furkan Bayram, Arif Şimşir (Altınordu), Deniz Ertaş (İttifak Holding Konyaspor)

Defans: Arda Kırgıl, Hasan Berat Kayalı (Altınordu), Lütfi Yurttakal (Antalyaspor), Ali Turap Bülbül (Galatasaray), Emre Kutlu (İttifak Holding Konyaspor), Arda Kılıç (Giresunspor), Bilal Selamet (Kasımpaşa), Cankut Kutlu (Medipol Başakşehir)

Orta saha: Furkan Yöntem, Muhammet Zişan Turan (Altınordu), Berkay Kençtemur (Beşiktaş), Emirhan Kayar (Galatasaray), Muhammed Eren Arıkan (İstikbal Mobilya Kayserispor), Muhammed Semih Kocatürk (İttifak Holding Konyaspor), Salih Malkoçoğlu (Trabzonspor), Alihan Adıgüzel (Schalke 04)

Forvet: Semih Kılıçsoy (Beşiktaş), Mehmet Bilgin (Bursaspor), Batuhan Çelik (Medipol Başakşehir), Enes Kaan Rüzgar (Schalke 04)

Milli takımın aday kadrosundaki oyuncular, 16 Ekim Çarşamba günü İstanbul'da bir araya gelecek.

15 Yaş Altı Milli Takımı, turnuvadaki ilk maçını 23 Ekim Çarşamba günü ev sahibi Hırvatistan ile yapacak. İkinci karşılaşmasında 25 Ekim Cuma günü Avusturya ile karşılaşacak milliler, 27 Ekim Pazar günü ise Çin ile üçüncü maçını oynayacak.