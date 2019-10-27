Son Dakika Haberleri: Futbol: UEFA Gelişim Turnuvası
Son Dakika Spor Futbol: UEFA Gelişim Turnuvası

Futbol: UEFA Gelişim Turnuvası

52 dakika önce

15 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, Hırvatistan'da düzenlenen UEFA Gelişim Turnuvası'ndaki üçüncü ve son maçında Çin'i 2-0 yendi.

Futbol: UEFA Gelişim Turnuvası, System.String[]

15 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, Hırvatistan'da düzenlenen UEFA Gelişim Turnuvası'ndaki üçüncü ve son maçında Çin'i 2-0 yendi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Medulin kentinde oynanan müsabakada ay-yıldızlıların gollerini 72. dakikada Batuhan Çelik ve 73. dakikada Muhammed Zişan Turan kaydetti.

Turnuvanın diğer maçında Hırvatistan, Avusturya'yı 2-0'la geçti. Bu sonuçların ardından milliler turnuvayı ikinci sırada tamamladı. Hırvatistan üç galibiyetle turnuvanın birincisi oldu.

Milliler, turnuvadaki ilk maçında ev sahibi Hırvatistan'a 2-1 yenilmiş, ikinci maçında ise Avusturya'yı 4-3 mağlup etmişti.

Hırvatistan, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 04:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sumudica sert konuştu: Bu takım benimle küme düşerse antrenörlüğü bırakacağım
Şenol Güneş'in, asansör sırası beklerken kendisine tepki gösterenlere verdiği cevap güldürdü! Ryan Donk derbide forma giyemeyecek! Yeni Malatyaspor, Kayserispor'u 4-0 yendi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2019 17:10:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Futbol: UEFA Gelişim Turnuvası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]