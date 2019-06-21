Futbol: UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi
1 saat önce
Tarihinde ilk kez katılacağı UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme turu oynayacak Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 05:01 Kaynak: AA
Tarihinde ilk kez katılacağı UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme turu oynayacak Beşiktaş
'ın rakipleri belli oldu.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, 9. Grup'ta yer alan siyah-beyazlılar, Hollanda
'dan Twente
, Polonya
'dan Gornik Leczna ve Ermenistan
'dan Alashkert takımlarıyla mücadele edecek.
Hollanda'nın ev sahipliğini yapacağı 9. Grup'ta müsabakalar, 7, 10 ve 13 Ağustos tarihlerinde oynanacak.
Ön eleme turunda gruplarını ilk sırada bitirecek 10 ekip, son 32 takım arasına adlarını yazdıracak.
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