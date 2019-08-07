Futbol: UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi elemeleri
1 saat önce
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi elemelerindeki ilk maçında Beşiktaş, Polonya temsilcisi Gornik Leczna ile 1-1 berabere kaldı.
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 09:32 Kaynak: AA
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi elemelerindeki ilk maçında Beşiktaş
, Polonya
temsilcisi Gornik Leczna ile 1-1 berabere kaldı.
Siyah-beyazlı takım, Hollanda
'nın Enschede kentinin ev sahipliği yaptığı 9. Grup'taki ilk mücadelesinde Gornik Leczna ile karşı karşıya geldi.
Müsabakanın 75. dakikasında Kader Hançar'ın attığı golle 1-0 öne geçen Beşiktaş, bu üstünlüğünü koruyamadı. Gornik Leczna, Jedrzejewicz ile 77. dakikada fileleri havalandırarak beraberliği sağladı ve karşılaşma 1-1 sona erdi.
Beşiktaş, elemelerdeki ikinci maçını 10 Ağustos Cumartesi günü Hollanda temsilcisi Twente
ile yapacak.
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