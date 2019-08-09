Son Dakika Haberleri: Futbol: UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi Elemeleri
Son Dakika Spor Haber

Futbol: UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi Elemeleri

1 saat önce

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri'ndeki ikinci maçında yarın Hollanda'nın Twente ekibi ile karşı karşıya gelecek.

Futbol: UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi Elemeleri, System.String[]
Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri'ndeki ikinci maçında yarın Hollanda'nın Twente ekibi ile karşı karşıya gelecek.
Müsabakaları Hollanda'nın Enschede kentinde gerçekleştirilen 9. Grup'taki ilk maçında Polonya temsilcisi Gornik Leczna ile 1-1 berabere kalan siyah-beyazlı takımın Twente ile yapacağı karşılaşma, TSİ 19.00'da başlayacak.
Beşiktaş, gruptaki son maçında 13 Ağustos Salı günü Ermenistan'ın Alashkert takımıyla karşılaşacak.
Grubu lider bitiren takım bir üst tura çıkacak.
Hollanda, Beşiktaş, Twente, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 10:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Beşiktaş'ta ayrılık! Mirin evini boşaltıyor
Orkun Kökçü'den transfer itirafı: Babamı aradım, Beşiktaş ile görüş dedim Trabzonspor'un yeni forması sosyal medyayı salladı Beşiktaş, Pedro Rebocho'yu kadrosuna kattı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.8.2019 12:02:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Futbol: UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi Elemeleri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]