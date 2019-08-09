Futbol: UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi Elemeleri
1 saat önce
Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri'ndeki ikinci maçında yarın Hollanda'nın Twente ekibi ile karşı karşıya gelecek.
Beşiktaş Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 10:06 Kaynak: AA
Kadın Futbol
Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi
Elemeleri'ndeki ikinci maçında yarın Hollanda
'nın Twente
ekibi ile karşı karşıya gelecek.
Müsabakaları Hollanda'nın Enschede kentinde gerçekleştirilen 9. Grup'taki ilk maçında Polonya
temsilcisi Gornik Leczna ile 1-1 berabere kalan siyah-beyazlı takımın Twente ile yapacağı karşılaşma, TSİ 19.00'da başlayacak.
Beşiktaş, gruptaki son maçında 13 Ağustos Salı günü Ermenistan
'ın Alashkert takımıyla karşılaşacak.
Grubu lider bitiren takım bir üst tura çıkacak.
Beşiktaş'ta ayrılık! Mirin evini boşaltıyor Orkun Kökçü'den transfer itirafı: Babamı aradım, Beşiktaş ile görüş dedim Trabzonspor'un yeni forması sosyal medyayı salladı Beşiktaş, Pedro Rebocho'yu kadrosuna kattı!