Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi
1 saat önce
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan çeyrek final maçlarıyla devam ediyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan çeyrek final maçlarıyla devam ediyor. Avrupa
futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta dört çeyrek final maçı oynanacak.
Turnuvada yarın TSİ 22.00'de Liverpool- Porto
ve Tottenham- Manchester City
maçları, çarşamba günü de aynı saatte Ajax- Juventus
ve Manchester United- Barcelona
maçları yapılacak.
Yarı final bileti alan takımlar, 16-17 Nisan tarihlerindeki rövanş mücadelelerinin ardından belli olacak.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 10:07 Kaynak: AA
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