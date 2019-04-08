Son Dakika Haberleri: Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

1 saat önce

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan çeyrek final maçlarıyla devam ediyor.

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan çeyrek final maçlarıyla devam ediyor.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta dört çeyrek final maçı oynanacak.

Turnuvada yarın TSİ 22.00'de Liverpool- Porto ve Tottenham- Manchester City maçları, çarşamba günü de aynı saatte Ajax- Juventus ve Manchester United- Barcelona maçları yapılacak.

Yarı final bileti alan takımlar, 16-17 Nisan tarihlerindeki rövanş mücadelelerinin ardından belli olacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 10:07 Kaynak: AA

Avrupa, Futbol, Spor
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