Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi
1 saat önce
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1. ön eleme turu yarın başlayacak.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 01:36 Kaynak: AA
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1. ön eleme turu yarın başlayacak. Avrupa
futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının 1. ön eleme turu ilk maçları, yarın ve 10 Temmuz Çarşamba günü yapılacak.
32 takımın mücadele ettiği turdaki rövanş karşılaşmaları ise 16-17 Temmuz tarihlerinde oynanacak.
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