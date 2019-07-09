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Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

1 saat önce

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2019-20 sezonu 1. ön eleme turunun ilk ayağında 8 karşılaşma oynandı.

Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi, System.String[]
Avrupa, Futbol, Spor
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2019-20 sezonu 1. ön eleme turunun ilk ayağında 8 karşılaşma oynandı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının 1. ön eleme turunun ilk ayağı, yarın oynanacak 8 karşılaşmayla tamamlanacak. Rövanş maçları ise 16-17 Temmuz tarihlerinde oynanacak.
Sona eren karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Astana (Kazakistan)-CFR Cluj (Romanya): 1-0
Ararat-Armenia (Ermenistan)-AIK (İsveç): 2-1
HJK Helsinki (Finlandiya)-HB Torshavn (Faroe Adaları): 3-0
Nomme Kalju (Estonya)-Şkendiya (Kuzey Makedonya): 0-1
Saraybosna (Bosna Hersek)- Celtic (İskoçya): 1-3
The New Saints (Galler)-Feronikeli (Kosova): 2-2
F91 Dudelange (Lüksemburg)-Valletta (Malta): 2-2
Süduva (Litvanya)-Kızılyıldız (Sırbistan): 0-0
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 11:16 Kaynak: AA
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