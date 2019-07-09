Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi
1 saat önce
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2019-20 sezonu 1. ön eleme turunun ilk ayağında 8 karşılaşma oynandı.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 11:16 Kaynak: AA
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2019-20 sezonu 1. ön eleme turunun ilk ayağında 8 karşılaşma oynandı. Avrupa
futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının 1. ön eleme turunun ilk ayağı, yarın oynanacak 8 karşılaşmayla tamamlanacak. Rövanş maçları ise 16-17 Temmuz tarihlerinde oynanacak.
Sona eren karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle: Astana
(Kazakistan
)-CFR Cluj (Romanya
): 1-0
Ararat-Armenia (Ermenistan
)-AIK (İsveç
): 2-1
HJK Helsinki (Finlandiya
)-HB Torshavn (Faroe Adaları
): 3-0
Nomme Kalju (Estonya
)-Şkendiya (Kuzey Makedonya
): 0-1 Saraybosna
(Bosna Hersek)- Celtic
(İskoçya): 1-3
The New Saints (Galler
)-Feronikeli (Kosova
): 2-2
F91 Dudelange (Lüksemburg
)-Valletta (Malta
): 2-2
Süduva (Litvanya
)-Kızılyıldız (Sırbistan): 0-0
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