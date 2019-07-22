Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi
30 dakika önce
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turu yarın başlayacak.
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 10:02 Kaynak: AA
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turu yarın başlayacak. Avrupa
futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının 2. eleme turu ilk maçları, yarın ve 24 Temmuz Çarşamba günü yapılacak.
24 takımın mücadele edeceği turdaki rövanş karşılaşmaları ise 30-31 Temmuz tarihlerinde oynanacak.
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