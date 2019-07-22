Son Dakika Haberleri: Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi
Son Dakika Spor Haber

Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

30 dakika önce

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turu yarın başlayacak.

Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi, System.String[]
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turu yarın başlayacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının 2. eleme turu ilk maçları, yarın ve 24 Temmuz Çarşamba günü yapılacak.
24 takımın mücadele edeceği turdaki rövanş karşılaşmaları ise 30-31 Temmuz tarihlerinde oynanacak.
Avrupa, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 10:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükseldi Avrupa U20 Atletizm Şampiyonası'nda muhteşem zafer! AÖF üç ders sınav giriş belgesi yayınlandı mı? AÖF üç ders sınav giriş yeri sorgula! Günlük burç yorumları 22 Temmuz 2019 Pazartesi (Haftalık burç yorumları)

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.7.2019 10:32:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]