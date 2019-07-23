Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu, 5 maçla başladı.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu, 5 maçla başladı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının 2. ön eleme turu ilk ayağında 5 müsabaka yapıldı. Medipol Başakşehir'in 3. ön eleme turundaki rakibini belirleyecek eşleşmenin ilk maçında Viktoria Plzen (Çekya), Olympiakos'u (Yunanistan) ağırladı. Mücadele 0-0 sonuçlandı. 2. ön eleme turu ilk maçları, yarın oynanacak 7 karşılaşmayla tamamlanacak.
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24.7.2019 00:46:08. #1.11#
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