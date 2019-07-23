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Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

1 saat önce

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu, 5 maçla başladı.

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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu, 5 maçla başladı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının 2. ön eleme turu ilk ayağında 5 müsabaka yapıldı.
Medipol Başakşehir'in 3. ön eleme turundaki rakibini belirleyecek eşleşmenin ilk maçında Viktoria Plzen (Çekya), Olympiakos'u (Yunanistan) ağırladı. Mücadele 0-0 sonuçlandı.
2. ön eleme turu ilk maçları, yarın oynanacak 7 karşılaşmayla tamamlanacak.

Sonuçlar şöyle:
Viktoria Plzen (Çekya) - Olympiakos (Yunanistan): 0-0
Saburtalo (Gürcistan) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 0-2
PSV Eindhoven (Hollanda) - Basel (İsviçre): 3-2
The New Saints (Galler) - Kopenhag (Danimarka): 0-2
Sutjeska (Karadağ) - APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi): 0-1
Viktoria Plzen, Yunanistan, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 11:13 Kaynak: AA
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