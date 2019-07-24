Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi
1 saat önce
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçları tamamlandı.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 11:49 Kaynak: AA
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçları tamamlandı. Avrupa
futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının 2. ön eleme turu ilk ayağında 7 müsabaka oynandı.
2. ön eleme turu rövanşları, 30-31 Temmuz tarihlerinde yapılacak.
Sonuçlar şöyle:
BATE Borisov (Belarus
) - Rosenborg (Norveç
): 2-1
Ferencvaros (Macaristan
) - Valletta (Malta
): 3-1
Cluj (Romanya
) - Maccabi Tel-Aviv (İsrail
): 1-0 Maribor
(Slovenya
) - AIK (İsveç
): 2-1
Kızılyıldız (Sırbistan) - HJK Helsinki (Finlandiya
): 2-0 Celtic
(İskoçya) - Nomme Kalju (Estonya
): 5-0
Dundalk (İrlanda) - Karabağ
(Azerbaycan
): 1-1
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