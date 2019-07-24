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Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

1 saat önce

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçları tamamlandı.

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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçları tamamlandı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının 2. ön eleme turu ilk ayağında 7 müsabaka oynandı.
2. ön eleme turu rövanşları, 30-31 Temmuz tarihlerinde yapılacak.
Sonuçlar şöyle:
BATE Borisov (Belarus) - Rosenborg (Norveç): 2-1
Ferencvaros (Macaristan) - Valletta (Malta): 3-1
Cluj (Romanya) - Maccabi Tel-Aviv (İsrail): 1-0
Maribor (Slovenya) - AIK (İsveç): 2-1
Kızılyıldız (Sırbistan) - HJK Helsinki (Finlandiya): 2-0
Celtic (İskoçya) - Nomme Kalju (Estonya): 5-0
Dundalk (İrlanda) - Karabağ (Azerbaycan): 1-1
Avrupa, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 11:49 Kaynak: AA
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