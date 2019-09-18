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Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

1 saat önce

Stat: Jan BreydelstadionHakemler: Slavko Vincic, Tomaz Klancnik, Andraz Kovacic (Slovenya)Club Brugge: Mignolet, Mata, Mitrovic, Deli, Ricca, Vormer, Rits, Vanaken, Bonaventure, Diatta, OkerekeGalatasaray: Muslera, Mariano, Marcao, Luyindama, Nagatomo, Nzonzi, Lemina, Seri, Babel,...

Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi, System.String[]

Stat: Jan Breydelstadion

Hakemler: Slavko Vincic, Tomaz Klancnik, Andraz Kovacic (Slovenya)

Club Brugge: Mignolet, Mata, Mitrovic, Deli, Ricca, Vormer, Rits, Vanaken, Bonaventure, Diatta, Okereke

Galatasaray: Muslera, Mariano, Marcao, Luyindama, Nagatomo, Nzonzi, Lemina, Seri, Babel, Feghouli, Falcao

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun ilk haftasında oynanan Club Brugge-Galatasaray maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi.

19. dakikada Ruud Vormer'in sağdan kullandığı serbest vuruşta Mitrovic ceza sahası içinde meşin yuvarlağa kafayla vurdu, top az farkla üstten auta gitti.

31. dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Savunmadan atılan uzun topun ardından gelişen pozisyonda Mata sol tarafta topun kontrolünü kaybetti. Meşin yuvarlağı kapan Babel rakibinden sıyrılarak ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kaldı. Hollandalı futbolcunun şutunda Mignolet gole izin vermedi.

34. dakikada Okereke'nin şutu savunmadan sekerek Ricca'nın önüne düştü. Ricca'nın şutunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanını terk etti.

42. dakikada savunmanın arkasına gönderilen topa hareketlenen Bonaventure sağdan ceza sahası içine girer girmez şutunu çekti, meşin yuvarlak uzak direğin yanından auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz eşitlikle tamamlandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Slovenya, Babel, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 08:44 Kaynak: AA
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