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Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

47 dakika önce

Stat: Türk TelekomHakemler: Szymon Marciniak, Pawel Sokolnicki, Tomasz Listkiewicz (Polonya)Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Donk, Seri, Belhanda, Babel, FalcaoPSG: Navas, Meunier, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat, Marquinhos, Gueye, Verratti, Di Maria,...

Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi, System.String[]

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Szymon Marciniak, Pawel Sokolnicki, Tomasz Listkiewicz (Polonya)

Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Donk, Seri, Belhanda, Babel, Falcao

PSG: Navas, Meunier, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat, Marquinhos, Gueye, Verratti, Di Maria, Sarabia, Icardi

Sarı kartlar: Dk. 7 Icardi, Dk. 39 Thomas Tuchel (Teknik direktör) (PSG)

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun ikinci haftasında oynanan Galatasaray- Paris Saint-Germain (PSG) maçının ilk yarısı golsüz sona erdi.

11. dakikada sağdan ceza sahasına giren Meunier'in yerden ortasında, Di Maria'nın vurduğu topu Muslera kornere çeldi.

18. dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Ceza sahası önünde Babel'le paslaşan Seri'nin şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

26. dakikada ceza sahasına atılan uzun pasta Mariano kafasıyla topu kalecisine vermek istedi. Muslera'dan önce araya giren Bernat'ın aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

Fernando Muslera, Angel Di Maria, Galatasaray, Babel, Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 10:52 Kaynak: AA
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