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Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

1 saat önce

Stat: Türk TelekomHakemler: Szymon Marciniak, Pawel Sokolnicki, Tomasz Listkiewicz (Polonya)Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo (Dk. 77 Ömer Bayram), Nzonzi, Donk, Seri, Belhanda (Dk. 62 Feghouli), Babel (Dk.

Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi, System.String[]

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Szymon Marciniak, Pawel Sokolnicki, Tomasz Listkiewicz (Polonya)

Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo (Dk. 77 Ömer Bayram), Nzonzi, Donk, Seri, Belhanda (Dk. 62 Feghouli), Babel (Dk. 64 Andone), Falcao

PSG: Navas, Meunier, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat, Marquinhos, Gueye, Verratti, Di Maria (Dk. 83 Herrera), Sarabia (Dk. 70 Choupo-Moting), Icardi (Dk. 61 Mbappe)

Gol: Dk. 52 Icardi (PSG)

Sarı kartlar: Dk. 7 Icardi, Dk. 39 Thomas Tuchel (Teknik direktör), Dk. 80 Di Maria, Dk. 90+3 Herrera (PSG), Dk. 86 Marcao (Galatasaray)

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci hafta maçında Galatasaray, evinde Fransız ekibi Paris Saint-Germain'e (PSG) 1-0 mağlup oldu.

48. dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Ceza sahası sol çaprazından kullanılan serbest vuruşta Seri'nin direkt kaleye gönderdiği topu Navas çizgi üzerinde kornere çeldi.

51. dakikada savunmanın arkasına atılan uzun pasa hareketlenen Di Maria, soldan ceza sahasına girerek kaleciyle karşı karşıya kaldı. Di Maria'nın vuruşunda Muslera gole izin vermedi.

52. dakikada PSG 1-0 öne geçti. Savunmanın arasına atılan topla sağdan ceza sahasına giren Sarabia, meşin yuvarlağı arka direkte boş bekleyen Icardi'ye çıkardı. Icardi topu boş kaleye gönderdi: 0-1.

55. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Donk'un savunma arkasına havadan gönderdiği topu Falcao kalecinin üzerinden kafa vuruşuyla aşırttı. Boş kaleye giden meşin yuvarlağı PSG defansı uzaklaştırdı.

69. dakikada Falcao'nun ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta, meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

76. dakikada Choupo-Moting ceza sahasına girerken topu soldan gelen Mbappe'ye verdi. PSG'li oyuncunun şutunda Muslera meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Karşılaşma PSG'nin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Fernando Muslera, Galatasaray, Ömer Bayram, Polonya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 11:58 Kaynak: AA
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