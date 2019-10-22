Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Daniele Orsato, Lorenzo Manganelli, Alessandro Giallatini (İtalya)

Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Donk, Nzonzi, Seri, Belhanda, Babel, Andone

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo, Kroos, Casemiro, Valverde, Rodrygo, Hazard, Benzema

Gol: Dk. 18 Kroos (Real Madrid)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile İspanya temsilcisi Real Madrid arasında oynanan A Grubu 3. hafta maçının ilk yarısını, konuk takım 1-0 önde tamamladı.

10. dakikada Galatasaray tehlikeli geldi. Belhanda'nın ara pasıyla savunmanın arkasına sarkan Andone, kaleci Courtois ile karşı karşıya kaldı. Rumen oyuncunun ceza sahası içi sağ çaprazından şutunda Belçikalı file bekçisi, sağına gelen topu uzanarak ceza sahası dışına gönderdi.

11. dakikada Seri'nin Real Madrid yarı alanının ortalarında sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta, savunma arkasına sarkan Andone bekletmeden şutunu çekti. Kaleci Courtois, meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

14. dakikada hızlı gelişen Real Madrid atağında Benzema'nın pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Rodrygo vuruşunu yaptı ancak kaleci Muslera meşin yuvarlağı kontrol etti.

18. dakikada Real Madrid öne geçti. Seri'nin geri pasında Donk'tan önce araya giren Hazard, sol kanattan ceza sahasına sokuldu. Benzema ile verkaç yapan Belçikalı oyuncu, ceza sahası içi sol çaprazda yeniden topla buluştu. Bu oyuncunun yerden ortasında penaltı noktası üzerinde Kroos'un müsait durumda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

28. dakikada ceza sahası içinde Luyindama'dan sıyrılan Hazard'ın sol çaprazdan yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.

38. dakikada Babel'in sol kanattan ortasında Belhanda'nın ceza sahası içinde bekletmeden yaptığı vuruşta, kaleci Courtois iki hamlede topu kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısını Real Madrid 1-0 önde bitirdi.