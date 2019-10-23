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Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

10 dakika önce

UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarının üçüncü haftasında 8 maç oynandı.

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UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarının üçüncü haftasında 8 maç oynandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda A, B, C ve D gruplarında üçüncü hafta maçları tamamlandı.

Turnuvada Türkiye'yi temsil eden tek takım Galatasaray, A Grubu'nda konuk ettiği İspanya ekibi Real Madrid'e 1-0 yenildi. Konuk takımın golü 18. dakikada Toni Kroos'tan geldi.

A Grubu'ndaki diğer maçta Fransa temsilcisi Paris Saint Germain (PSG), deplasmanda Belçika'nın Club Brugge takımını 5-0 mağlup etti. PSG'ye galibiyeti getiren golleri 7 ve 63. dakikalarda Mauro Icardi, 61, 79 ve 83. dakikalarda Kylian Mbappe attı.

Geçen yılın finalisti Tottenham, sahasında gecenin bir diğer farklı skoruna imza attı. İngiltere ekibi, B Grubu mücadelesinde Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'ı 5-0 ile geçti. Tottenham'ın gollerini 9 ve 72. dakikalarda Harry Kane, 16 ve 44. dakikalarda Son Heung-min, 57. dakikada Erik Lamela kaydetti.

Bir diğer İngiltere ekibi Manchester City, C Grubu'nda İtalya temsilcisi Atalanta'yı 5-1'lik skorla geçti. Ev sahibi Manchester City'nin gollerini ikincisi penaltıdan olmak üzere 34 ve 38. dakikalarda Sergio Agüero, 58, 64 ve 69. dakikalarda Raheem Sterling attı. Atalanta'nın tek golünü 28. dakikada penaltıdan Ruslan Malinovskyi buldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü hafta maçlarının ilk gününde alınan sonuçlar şöyle:

Club Brugge (Belçika) - PSG (Fransa): 0-5

Galatasaray - Real Madrid (İspanya): 0-1

Olympiakos (Yunanistan) - Bayern Münih (Almanya): 2-3

Tottenham (İngiltere) - Kızılyıldız (Sırbistan): 5-0

Manchester City (İngiltere) - Atalanta (İtalya): 5-1

Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 2-2

Juventus (İtalya) - Lokomotiv Moskova (Rusya): 2-1

Atletico Madrid (İspanya) - Bayer Leverkusen (Almanya): 1-0

UEFA Şampiyonlar Ligi, İspanya, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 12:04 Kaynak: AA
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