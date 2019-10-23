Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

H Grubu'nda ise İngiltere ekibi Chelsea , deplasmanda Hollanda 'nın Ajax takımını 1-0 mağlup etti. Chelsea'ye galibiyeti getiren golü, 86. dakikada Michy Batshuayi kaydetti. Grupta ikinci galibiyetini alan Chelsea, 6 puanlı Ajax'ı yakaladı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun grup aşamasında, G ve H gruplarında birer maç oynandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarının üçüncü haftasında iki maç sona erdi.

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