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Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

1 saat önce

UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarının üçüncü haftasında iki maç sona erdi.

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UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarının üçüncü haftasında iki maç sona erdi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun grup aşamasında, G ve H gruplarında birer maç oynandı.

Almanya ekibi Leipzig, G Grubu mücadelesinde ağırladığı Rusya temsilcisi Zenit'i 2-1 yendi. Leipzig'in gollerini 49. dakikada Konrad Laimer, 59. dakikada Marcel Sabitzer, Zenit'in golünü 25. dakikada Yaroslav Rakitskiy attı. Leipzig'in 6 puana ulaştığı grupta, Zenit 4 puanda kaldı.

H Grubu'nda ise İngiltere ekibi Chelsea, deplasmanda Hollanda'nın Ajax takımını 1-0 mağlup etti. Chelsea'ye galibiyeti getiren golü, 86. dakikada Michy Batshuayi kaydetti. Grupta ikinci galibiyetini alan Chelsea, 6 puanlı Ajax'ı yakaladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Leipzig, Zenit, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 10:04 Kaynak: AA
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