Son Dakika Haberleri: Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi
Son Dakika Spor Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

7 saat önce

UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında 4. haftanın ikinci günü, 2 maçla başladı.

Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi, System.String[]

UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında 4. haftanın ikinci günü, 2 maçla başladı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun 4. haftasında, B ve D gruplarında birer maç yapıldı.

B Grubu lideri Bayern Münih, seyircisi önünde karşılaştığı grubun son sırasındaki Olympiakos'u Lewandowski'nin 69 ve Perisic'in 89. dakikadaki golleriyle 2-0 yendi.

D Grubu'ndaki mücadelede ise Juventus, konuk olduğu Lokomotiv Moskova'yı Douglas Costa'nın 90+3'üncü dakikada attığı golle 2-1 mağlup etti.

Mücadelenin diğer golleri, 4. dakikada Junvetuslu Ramsey ve 12. dakikada Lokomotiv Moskovalı Miranchuk'tan geldi.

Oynadığı 4. karşılaşmadan da galip ayrılan Bayern Münih ve puanını 10'a çıkaran Juventus, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna çıkmayı garantileyen ilk takımlar oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Bayern Münih, Olympiakos, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 11:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Juventus taraftarı Merih Demiral'ın oynaması için mesaj yağdırdı!
Erdal Torunoğulları hastaneye kaldırıldı! Cevad Prekazi'den Galatasaraylı oyunculara sert tepki: Mahalle takımı mısın? Fatih Terim çılgına döndü: Ne yapıyorsunuz oğlum!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2019 07:10:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]