Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Ivan Kruzliak, Tomas Somolani, Branislav Hancko (Slovakya)

Galatasaray: Muslera, Mariano, Marcao, Donk, Nagatomo, Seri (Dk. 90+4 Erencan Yardımcı), Lemina, Feghouli, Ömer Bayram (Dk. 80 Selçuk İnan), Belhanda (Dk. 87 Emre Mor), Adem Büyük

Club Brugge: Mignolet, Mata, Mechele, Deli, Ricca, Rits (Dk. 46 de Ketelaere), Balanta, Vanaken, Bonaventure (Dk. 58 Schrijvers), Diatta, Openda (Dk. 77 Okereke)

Goller: Dk. 11 Adem Büyük (Galatasaray), Dk. 90+2 Diatta (Club Brugge)

Kırmızı kartlar: Dk. 90+3 Diatta, Dk. 90+3 Mata (Club Brugge)

Sarı kartlar: Dk. 14 Lemina, Dk. 33 Mariano, Dk. 84 Nagatomo, Dk. 89 Emre Mor, Dk. 90+1 Muslera (Galatasaray), Dk. 28 Ricca, Dk. 77 Clement (teknik direktör) (Club Brugge)

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 5. hafasında Galatasaray, konuk ettiği Belçika temsilcisi Club Brugge ile 1-1 berabere kaldı.

48. dakikada hızlı gelişen konuk takım atağında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Bonaventure, iki sarı-kırmızılı futbolcudan sıyrıldıktan sonra altıpas gerisinde kaleci Muslera ile karşı karşıya şutunu çekti ancak zamanında çıkan Uruguaylı file bekçisi meşin yuvarlağı önlemeyi başardı.

52. dakikada sağ çaprazdan kazanılan serbest vuruşu kullanan Ömer Bayram'ın şutunda top az farkla yakın direğin yanından auta çıktı.

70. dakikada soldan atağı sürükleyen Ömer Bayram'ın ortasına altıpas önünde son anda yetişen Adem Büyük'ün vurduğu top yerden sekerek üstten auta gitti.

80. dakikada Club Brugge gole çok yaklaştı. Ceza sahası içi sol çaprazda savunma arkasına sarkan Okereke, uygun durumda kaleci Muslera ile karşı karşıya vuruşunu yaptı ancak topu ters kanattan auta attı.

90+2. dakikada Belçika temsilcisi beraberliği yakaladı. Sağ kanatta topla buluşan Diatta, açısını düzelterek sol ayağıyla şutunu çekti. Kaleci Muslera'yı geçen meşin yuvarlak uzak direğin dibinden ağlara gitti: 1-1

90+3. dakikada Club Brugge'de gol sevinci sırasında formasını çıkaran Diatta ile korner direğine tekme atan Mata ikinci sarı kartlarını görerek kırmızı kartla oyundan atıldı.

Müsabaka, 1-1 beraberlikle sona erdi.