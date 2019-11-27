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Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

6 saat önce

UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında 5. haftanın ilk günü tamamlandı.

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UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında 5. haftanın ilk günü tamamlandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun A, B, C ve D gruplarında 5. maçlar oynandı.

A Grubu'nda İspanya ekibi Real Madrid, sahasında Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain (PSG) ile 2-2 berabere kaldı. Ev sahibi takım, 17 ve 79. dakikalarda Karim Benzema'nın golleriyle 2-0 öne geçti. Kylian Mbappe 81. dakikada, Pablo Sarabia 83. dakikada kaydettiği gollerle PSG'ye 2-2'lik beraberliği getirdi.

Grupta PSG 13 puana çıktı ve liderliği garantiledi. 8 puana yükselen Real Madrid ise Galatasaray ile Club Brugge'ün 1-1 berabere kalmasıyla grupta son 16 turuna yükselen ikinci takım oldu.

B Grubu'nda gol yağmuru

B Grubu'nda oynanan Kızılyıldız- Bayern Münih ve Tottenham- Olympiakos maçlarında 12 gol atıldı.

Almanya'nın Bayern Münih takımı, konuk olduğu Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'ı Polonyalı yıldızı Robert Lewandowski'nin 15 dakikada 4 gol attığı maçta 6-0 mağlup etti.

Leon Goretzka 14. dakikada, Corentin Tolisso 89. dakikada, Lewandowski ise ilki penaltıdan olmak üzere 53, 60, 64 ve 68. dakikalarda Münih ekibine galibiyeti getiren golleri buldu. Lewandowski, Şampiyonlar Ligi'nde bir maçta en kısa sürede 4 gol atan oyuncu oldu. Bu sonuçla Bayern Münih, puanını 15 yaparak B Grubu'nu lider bitirmeyi garantiledi.

İngiltere ekibi Tottenham ise 2-0 geri düştüğü maçta Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u 4-2'lik skorla geçti. Olympiakos'un gollerini, 6. dakikada Youssef El-Arabi, 19. dakikada Ruben Semedo, Tottenham'ın gollerini 45+1. dakikada Dele Alli, 50 ve 77. dakikalarda Harry Kane, 73. dakikada Serge Aurier kaydetti. Puanını 10 yapan Tottenham, son hafta öncesi grup ikincisi olarak son 16 turu biletini aldı.

Manchester City tur atladı

İngiltere ekibi Manchester City, evinde Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımıyla 1-1 berabere kaldı ve C Grubu lideri olarak tur atladı.

Manchester City'nin golünü 56. dakikada İlkay Gündoğan, konuk takım Shakhtar Donetsk'in golünü 69. dakikada Manor Solomon buldu.

Bu sonuçla lider Manchester City 11, ikinci sıradaki Shakhtar Donetsk 6 puana yükseldi.

Dybala'dan asker selamı

İtalya ekibi Juventus, İspanya'nın Atletico Madrid takımını ağırladığı mücadeleyi 1-0 kazandı ve D Grubu liderliğini garantiledi.

Juventus'un Arjantinli oyuncusu Paulo Dybala, 45+2. dakikada serbest vuruştan attığı golle takımını galibiyete taşıdı.

Öte yandan Dybala, attığı golün ardından milli futbolcu Merih Demiral'a doğru koşarak asker selamı verdi.

Beşinci hafta maçlarının ilk gününde alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu:

Galatasaray - Club Brugge (Belçika): 1-1

Real Madrid (İspanya) - Paris Saint-Germain (Fransa): 2-2

B Grubu:

Kızılyıldız (Sırbistan) - Bayern Münih (Almanya): 0-6

Tottenham (İngiltere) - Olympiakos (Yunanistan): 4-2

C Grubu:

Atalanta (İtalya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 2-0

Manchester City (İngiltere) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 1-1

D Grubu:

Lokomotiv Moskova (Rusya) - Bayer Leverkusen (Almanya): 0-2

Juventus (İtalya) - Atletico Madrid (İspanya): 1-0

UEFA Şampiyonlar Ligi, Olympiakos, Tottenham, İspanya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 01:24 Kaynak: AA
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