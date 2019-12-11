Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi F, G ve H gruplarında son maçlar oynandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında son 16 turuna yükselen 4 ekip daha belli oldu.

Barcelona'nın liderliği garantilediği F Grubu'nda 2'nciliği Borussia Dortmund elde etti.

Takımı Barcelona'nın Inter'i 2-1 yendiği maçın 86. dakikasında fileleri havalandıran Ansu Fati, 17 yaş 40 günle bir Şampiyonlar Ligi maçında gol atan en genç futbolcu oldu.

G Grubu'nda son karşılaşmalar öncesi turu garantileyen Leipzig, ilk, Olympique Lyon da 2. sırayı aldı.

Heyecanın son haftaya kadar sürdüğü H Grubu'nu ise Valencia zirvede, Chelsea 2. sırada bitirdi.

Böylece Barcelona ve Leipzig'den sonra Borussia Dortmund, Olympique Lyon, Valencia ve Chelsea de adlarını son 16 turuna yazdırdı.

F, G ve H gruplarının son haftasında alınan sonuçlar ve puan durumları şöyle:

F Grubu

Borussia Dortmund (Almanya) - Slavia Prag (Çekya): 2-1

Inter (İtalya) - Barcelona (İspanya): 1-2

Takımlar O G B M A Y Av P Barcelona 6 4 2 0 9 4 5 14 Borussia Dortmund 6 3 1 2 8 8 0 10 Inter 6 2 1 3 10 9 1 7 Slavia Prag 6 0 2 4 4 10 -6 2

G Grubu

Olympique Lyon (Fransa) - Leipzig (Almanya): 2-2

Benfica (Portekiz) - Zenit (Rusya): 3-0

Takımlar O G B M A Y Av P Leipzig 6 3 2 1 10 8 2 11 Olympique Lyon 6 2 2 2 9 8 1 8 Benfica 6 2 1 3 10 11 -1 7 Zenit 6 2 1 3 7 9 -2 7

H Grubu

Chelsea (İngiltere) - Lille (Fransa): 2-1

Ajax (Hollanda) - Valencia (İspanya): 0-1