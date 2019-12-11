Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi F, G ve H gruplarında son maçlar oynandı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında son 16 turuna yükselen 4 ekip daha belli oldu.
Barcelona'nın liderliği garantilediği F Grubu'nda 2'nciliği Borussia Dortmund elde etti.
Takımı Barcelona'nın Inter'i 2-1 yendiği maçın 86. dakikasında fileleri havalandıran Ansu Fati, 17 yaş 40 günle bir Şampiyonlar Ligi maçında gol atan en genç futbolcu oldu.
G Grubu'nda son karşılaşmalar öncesi turu garantileyen Leipzig, ilk, Olympique Lyon da 2. sırayı aldı.
Heyecanın son haftaya kadar sürdüğü H Grubu'nu ise Valencia zirvede, Chelsea 2. sırada bitirdi.
Böylece Barcelona ve Leipzig'den sonra Borussia Dortmund, Olympique Lyon, Valencia ve Chelsea de adlarını son 16 turuna yazdırdı.
F, G ve H gruplarının son haftasında alınan sonuçlar ve puan durumları şöyle:
F Grubu
Borussia Dortmund (Almanya) - Slavia Prag (Çekya): 2-1
Inter (İtalya) - Barcelona (İspanya): 1-2
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av
|P
|Barcelona
|6
|4
|2
|0
|9
|4
|5
|14
|Borussia Dortmund
|6
|3
|1
|2
|8
|8
|0
|10
|Inter
|6
|2
|1
|3
|10
|9
|1
|7
|Slavia Prag
|6
|0
|2
|4
|4
|10
|-6
|2
G Grubu
Olympique Lyon (Fransa) - Leipzig (Almanya): 2-2
Benfica (Portekiz) - Zenit (Rusya): 3-0
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av
|P
|Leipzig
|6
|3
|2
|1
|10
|8
|2
|11
|Olympique Lyon
|6
|2
|2
|2
|9
|8
|1
|8
|Benfica
|6
|2
|1
|3
|10
|11
|-1
|7
|Zenit
|6
|2
|1
|3
|7
|9
|-2
|7
H Grubu
Chelsea (İngiltere) - Lille (Fransa): 2-1
Ajax (Hollanda) - Valencia (İspanya): 0-1
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av
|P
|Valencia
|6
|3
|2
|1
|9
|7
|2
|11
|Chelsea
|6
|3
|2
|1
|11
|9
|2
|11
|Ajax
|6
|3
|1
|2
|12
|6
|6
|10
|Lille
|6
|0
|1
|5
|4
|14
|-10
|1