Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi - Son Dakika
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Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

6 saat önce

Stat: Parc des PrincesHakemler: Istvan Kovacs, Vasile Florin Marinescu, Ovidiu Artene (Romanya)Paris Saint-Germain: Rico, Kouassi, Diallo, Marquinhos, Kurzawa, Paredes, Bernat, Sarabia, Neymar, Mbappe, IcardiGalatasaray: Muslera, Mariano, Marcao, Donk, Nagatomo, Seri (Dk.

Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi, System.String[]

Stat: Parc des Princes

Hakemler: Istvan Kovacs, Vasile Florin Marinescu, Ovidiu Artene (Romanya)

Paris Saint-Germain: Rico, Kouassi, Diallo, Marquinhos, Kurzawa, Paredes, Bernat, Sarabia, Neymar, Mbappe, Icardi

Galatasaray: Muslera, Mariano, Marcao, Donk, Nagatomo, Seri (Dk. 41 Selçuk İnan) Nzonzi, Lemina, Belhanda, Ömer Bayram, Emre Mor

Goller: Dk. 33 Icardi, Dk. 35 Sarabia (Paris Saint-Germain)

Sarı kart: Dk. 45 Kurzawa (Paris Saint-Germain)

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu altıncı ve son hafta maçında deplasmanda Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain (PSG) ile karşılaşan Galatasaray, ilk yarıyı 2-0 geride tamamladı.

4. dakikada PSG gole yaklaştı. Bernat'ın sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Sarabia topa gelişine vurdu ve sağ üst köşeye giden topu kaleci Muslera kurtardı.

20. dakikada orta alanda aldığı topla hareketlenen Lemina ceza sahası çizgisi üzerinden yaptığı vuruşta top yandan dışarı çıktı.

33. dakikada PSG 1-0 öne geçti. Neymar'ın ara pasıyla ceza sahası içerisine giren Mbappe'nin pasında topla buluşan Icardi, meşin yuvarlığı filelere bıraktı.

35. dakikada PSG farkı ikiye çıkardı. Neymar'ın pasıyla sağ çizgide topla buluşan Sarabia'nın uzak direğe yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluşturdu: 2-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Paris Saint-Germain'in 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Paris Saint Germain, Fernando Muslera, Kylian Mbappe, Neymar, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 12:00 Kaynak: AA
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