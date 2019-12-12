Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi - Son Dakika
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Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

6 saat önce

Stat: Parc des PrincesHakemler: Istvan Kovacs, Vasile Florin Marinescu, Ovidiu Artene (Romanya)Paris Saint-Germain: Rico, Kouassi (Dk. 75 Veratti), Diallo, Marquinhos, Kurzawa, Paredes, Bernat (Dk. 75 Kehrer), Sarabia, Neymar, Mbappe, Icardi (Dk.

Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi, System.String[]

Stat: Parc des Princes

Hakemler: Istvan Kovacs, Vasile Florin Marinescu, Ovidiu Artene (Romanya)

Paris Saint-Germain: Rico, Kouassi (Dk. 75 Veratti), Diallo, Marquinhos, Kurzawa, Paredes, Bernat (Dk. 75 Kehrer), Sarabia, Neymar, Mbappe, Icardi (Dk. 67 Cavani)

Galatasaray: Muslera, Mariano, Marcao, Donk, Nagatomo, Seri (Dk. 41 Selçuk İnan), Nzonzi (Dk. 71 Şener Özbayraklı), Lemina, Belhanda, Ömer Bayram, Emre Mor (Dk. 62 Falcao)

Goller: Dk. 33 Icardi, Dk. 35 Sarabia, Dk. 47 Neymar, Dk. 63 Mbappe, Dk. 82 Cavani (penaltıdan) (Paris Saint-Germain)

Sarı kartlar: Dk. 45 Kurzawa (Paris Saint-Germain), Dk. 50 Belhanda, Dk. 58 Nzonzi, Dk.82 Falcao, Dk. 82 Muslera, Dk. 85 Selçuk İnan, Dk.86 Lemina (Galatasaray)

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu altıncı ve son hafta maçında deplasmanda Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain (PSG) ile karşılaşan Galatasaray, 5-0 mağlup oldu ve UEFA Avrupa Ligi'ne katılma şansını yitirdi.

47. dakikada PSG 3-0 öne geçti. Mbappe'nin topuk pasıyla ceza sahası ön çizgisinde topla buluşan Neymar sol çaprazdan uzak direğe yaptığı vuruşta meşin yuvarlığı ağlarla buluşturdu.

63. dakikada PSG farkı 4'e çıkardı. Neymar'ın pasıyla hareketlenen Mbappe sol çaprazdan ceza sahası içerisine girerek meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 4-0.

82. dakikada Donk cezası sahası içerisinde Mbappe'yi düşürdü ve hakem penaltı noktasını gösterdi. Cavani kullandığı penaltıda meşin yuvarlak ağlara gitti: 5-0

PSG, Galatasaray'a karşı sahasında oynadığı maçı 5-0 kazandı.

A Grubu'nda lider Paris Saint-Germain puanını 16'ya yükseltirken, son sıradaki Galatasaray 2 puanda kaldı.

Galatasaray, Paris Saint-Germain'e karşı aldığı yenilgiyle UEFA Avrupa Ligi'ne katılma şansını kaybetti.

Paris Saint-Germain ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda yoluna devam edecek.

Paris Saint Germain, Kylian Mbappe, Romanya, Neymar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 01:02 Kaynak: AA
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