Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi - Son Dakika
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Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

36 dakika önce

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu, oynanan iki karşılaşmayla başladı.

Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi, System.String[]

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu, oynanan iki karşılaşmayla başladı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında son şampiyon Liverpool'u ağırlayan İspanyol ekibi Atletico Madrid, 4. dakikada Saul Niguez'in attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapadı.

İkinci yarıda skoru koruyan Madrid temsilcisi, sahadan galibiyetle ayrılan taraf oldu.

Rakip kaleye 90 dakika boyunca isabetli şut gönderemeyen Liverpool, böylece 2020'deki ilk yenilgisini aldı.

Haaland boş geçmedi

Gecenin diğer mücadelesinde Almanya'nın Borussia Dortmund ekibi, sahasında Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain ile karşılaştı.

İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmada Borussia Dortmund'a galibiyeti getiren golleri 69 ve 77. dakikalarda Erling Haaland atarken, konuk ekibin tek golü 75. dakikada Neymar'dan geldi.

Alman ekibinin 19 yaşındaki Norveçli yıldızı Haaland, lig, Almanya Kupası ve Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı ilk maçta gol atmayı başaran ilk Borussia Dortmundlu futbolcu oldu.

Mücadeleye ilk 11'de başlayan Türk asıllı Alman futbolcu Emre Can, 90 dakika sahada kaldı.

İki karşılaşmanın rövanşı da 11 Mart Çarşamba günü oynanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Saul Niguez, Liverpool, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 01:18 Kaynak: AA
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