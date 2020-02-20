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Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

39 dakika önce

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turuna iki karşılaşmayla devam edildi.

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UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turuna iki karşılaşmayla devam edildi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında geçen yılın finalisti Tottenham, Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçta Alman temsilcisi Leipzig'i ağırladı.

White Hart Lane Stadı'nda oynanan ve tempolu başlayan mücadelenin 2. dakikasında, Leipzigli Angelino'nun vuruşunda top direkten döndü. İki takımın skoru lehine çeviremediği ilk yarı golsüz beraberlikle sona erdi.

Karşılaşmanın 58. dakikasında Timo Werner'in penaltı golüyle öne geçen ve üstünlüğünü korumasını bilen Leipzig, rakibini 1-0 mağlup etti.

Atalanta farklı kazandı

Gecenin diğer mücadelesinde tarihinde ilk kez "Devler Ligi"nde mücadele eden İtalya'nın Atalanta ekibi, sahasında İspanyol temsilcisi Valencia ile karşılaştı.

İlk yarıyı 16. dakikada Hans Hateboer ve 42. dakikada Josip Ilicic'in attığı gollerle 2-0 önde kapatan Atalanta, 57. dakikada Remo Freuler ve 62. dakikada Hateboer ile farkı artırarak güçlü rakibini 4-1 mağlup etmeyi başardı.

Valencia'nın tek golü 66. dakikada Denis Cheryshev'den geldi.

İki karşılaşmanın rövanşları 10 Mart Salı günü oynanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Atalanta, Leipzig, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 01:36 Kaynak: AA
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