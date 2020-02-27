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Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

1 saat önce

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk ayağı, iki karşılaşmayla sona erdi.

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UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk ayağı, iki karşılaşmayla sona erdi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasını 13 kezle en fazla kazanan kulüp rekorunu elinde tutan İspanya temsilcisi Real Madrid, Santiago Bernabeu Stadı'nda İngiltere ekibi Manchester City'yi ağırladı.

İlk yarısı golsüz geçen mücadelenin ikinci devresine iyi başlayan Real Madrid, 60. dakikada Isco'nun ağları sarsmasıyla 1-0 öne geçti. Ataklarını sıklaştıran Manchester City, 78. dakikada Gabriel Jesus ve 83. dakikada penaltıdan Kevin de Bruyne'ün golleriyle maçı 2-1 kazanarak rövanş öncesi önemli skor avantajı elde etti.

Real Madrid'in kaptanı Sergio Ramos, rakibine yaptığı faulün ardından 86. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Manchester City'de Türk asıllı Alman oyuncu İlkay Gündoğan, 90 dakika boyunca sahada kaldı.

Olympique Lyon deplasmana avantajlı gidecek

Gecenin diğer mücadelesinde, turnuvanın tecrübeli takımlarından Juventus, Fransa'da Olympique Lyon'un konuğu oldu.

Karşılaşmaya atak başlayan ev sahibi Olympique Lyon, 31. dakikada Lucas Tousart'ın fileleri sarsmasıyla ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Juventus'un ikinci devredeki gol çabaları sonuç vermedi ve müsabakayı 1-0 kazanan Olympique Lyon, rövanş öncesi avantajlı bir skor elde etti.

Karşılaşmaların rövanşları, 17 Mart Salı günü oynanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Manchester City, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 01:08 Kaynak: AA
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